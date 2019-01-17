Глюкоза поделилась своими секретами идеальной фигуры
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Наталья Ионова, больше известная как певица Глюкоза, на данный момент находится на отдыхе вместе с мужем и двумя детьми. В инстаграме она активно делится тем, как они проводят время на жарком острове Самуи. Также Наталья дает советы всем подписчикам, которые восхищаются ее идеальной фигурой.
На одном из снимков Наталья предстала перед поклонниками в ярком купальнике цвета фуксии. Поза певицы позволяла подписчикам рассмотреть не только узкую талию, но и подтянутые ягодицы. Большинство комментаторов сошлось во мнении, что ее филейная часть выглядит роскошно.
Не лукавя, Наталья раскрыла секрет идеальных ягодиц. Глюкоза призналась, что он прост и известен всем – это приседания.
Впрочем, Наталья увлекается не только занятиями в фитнес зале, певица последние несколько лет активно осваивает асаны йоги. Некоторыми из них она в шутливой форме делится с подписчиками.
Несколько дней назад певица опубликовала одну из сложных асан и подписала, что именно так хорошая жена должна встречать мужа с работы.
Краткая информация о Глюкозе
Имя: Глюкоза
Отчество: Ильинична
День рождения: 07.06.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: г. Сызрань
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Вам нравится фигура Натальи? 6
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Гала / 18.01.19 07:54Ну е-мое, в 30 лет да не выглядеть хорошо, вот в 60 если бы написали, Глюкоза выглядит хорошо и фигура у нее, как в 30 лет.
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Таня / 17.01.19 20:00Да уж, выглядит она круто…
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V.I.P / 17.01.19 19:14Некоторыми формами Глюкоза обязана пластическим хирургам.
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Vera / 17.01.19 18:53Тоже мне секрет. Я приседаю, только толку нет. Не забывайте про генетику, если она хорошая, то приседания помогут, а если попы от природы нет, ее и не ждите.
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Никитична / 17.01.19 16:09На Самуи я бы тоже йогу практиковала))) А вместо этого топчу дорожку в пыльном зале города.
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Кристина / 17.01.19 16:07Чего это они у нее вдруг стали «удивительно подтянутыми»? А в 32 что - все должно обвиснуть?!