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Глюкоза поделилась своими секретами идеальной фигуры


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Наталья Ионова, больше известная как певица Глюкоза, на данный момент находится на отдыхе вместе с мужем и двумя детьми. В инстаграме она активно делится тем, как они проводят время на жарком острове Самуи. Также Наталья дает советы всем подписчикам, которые восхищаются ее идеальной фигурой.

На одном из снимков Наталья предстала перед поклонниками в ярком купальнике цвета фуксии. Поза певицы позволяла подписчикам рассмотреть не только узкую талию, но и подтянутые ягодицы. Большинство комментаторов сошлось во мнении, что ее филейная часть выглядит роскошно.

Не лукавя, Наталья раскрыла секрет идеальных ягодиц. Глюкоза призналась, что он прост и известен всем – это приседания.

Впрочем, Наталья увлекается не только занятиями в фитнес зале, певица последние несколько лет активно осваивает асаны йоги. Некоторыми из них она в шутливой форме делится с подписчиками.

Несколько дней назад певица опубликовала одну из сложных асан и подписала, что именно так хорошая жена должна встречать мужа с работы.

Краткая информация о Глюкозе

Имя: Глюкоза

Отчество: Ильинична

День рождения: 07.06.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Сызрань

Рост: 165 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица

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2 Не нравится 1 Нравится 17.01.2019 Теги: глюкоза

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