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Меган Маркл предложили вернуться в "Форс-мажоры"


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Меган Маркл вновь пригласили на съемочную площадку сериала "Форс-мажоры", правда всего на две минуты. Однако, за это небольшое появление в кадре создатели сериала готовы заплатить герцогине Сассекской совершенно баснословную сумму - шесть миллионов долларов.

Ещё в 2011 году Меган Маркл получила мировую известность благодаря роли Рейчел Зейн в проекте киностудии NBC "Форс-мажоры". В этом сериале она принимала участие ровно до того момента, пока не стала невестой принца Гарри. И тогда девушке пришлось выбирать: актерская карьера или новый статус супруги английского принца. В пользу чего перевесила чаша весов, сейчас знают все.

Однако, по сообщению инсайдеров, представители компании NBC не оставляют надежд вновь заманить Меган на съемочную площадку. Конечно, они понимают, что герцогиня Сассекская в ближайшем будущем готовится родить ребенка, а также вынуждена соблюдать королевский этикет. Поэтому о полноценном возвращении в проект естественно речь не идет. А вот двухминутный эпизод - совсем другое дело. Руководство NBC уже предвкушает, какие рейтинги получит сериал после очередного появления в нём супруги принца Гарри. И ради этого они готовы расстаться даже с шестью миллионами долларов.

Впрочем, едва эти слухи набрали обороты, как представители NBC тут же пошли на попятную, намекнув, однако, на то, что  Меган Маркл попросту отказалась от столь заманчивого предложения.  Не привлекли ее ни астрономическая сумма гонорара, ни всевозможные уступки, которые были обещаны актрисе за мимолетное появление в кадре.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2019 Теги: Меган Маркл

А Вы смотрели фильмы с участием Меган Маркл? 5  

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  • Шайло / 11.01.19 23:46
    -
    0
    +
    Было бы интересно, если бы Маркл согласилась на эту авантюру. Представляю, какой бы скандал тогда разразился в королевской семье. Кстати, не исключено, что после родов, когда ребенок немного подрастет, Меган вернется к своей актерской карьере (не постоянно конечно, а разово). Но, это почему-то мне так чудится. А вообще, отказаться от шести миллионов тоже надо суметь.
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  • Аня / 11.01.19 23:37
    -
    3
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    Вот можете что хотите мне говорить, но не стоит двухминутное появление Меган Маркл в фильме шесть миллионов долларов. Я соглашусь с комментарием выше - мир сошел с ума!
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  • Мари / 11.01.19 23:23
    -
    1
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    А в каких фильмах она вообще снималась-то еще?
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    • Саша / 11.01.19 23:34
      -
      0
      +
      "Долго и счастливо" (фильм 2008 года), "Помни меня" (2010 года), "Рыцарь дорог" (2009 год), " Несносные боссы" (2011 год) - это то, что видела с ней я. Но все роли эпизодические. Так что, думайте сами, смотреть, или нет.
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  • Пчелка / 11.01.19 23:13
    -
    2
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    За две минуты шесть миллионов долларов?!! С ума что ли все посходили?!
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