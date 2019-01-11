Меган Маркл вновь пригласили на съемочную площадку сериала "Форс-мажоры", правда всего на две минуты. Однако, за это небольшое появление в кадре создатели сериала готовы заплатить герцогине Сассекской совершенно баснословную сумму - шесть миллионов долларов.

Ещё в 2011 году Меган Маркл получила мировую известность благодаря роли Рейчел Зейн в проекте киностудии NBC "Форс-мажоры". В этом сериале она принимала участие ровно до того момента, пока не стала невестой принца Гарри. И тогда девушке пришлось выбирать: актерская карьера или новый статус супруги английского принца. В пользу чего перевесила чаша весов, сейчас знают все.

Однако, по сообщению инсайдеров, представители компании NBC не оставляют надежд вновь заманить Меган на съемочную площадку. Конечно, они понимают, что герцогиня Сассекская в ближайшем будущем готовится родить ребенка, а также вынуждена соблюдать королевский этикет. Поэтому о полноценном возвращении в проект естественно речь не идет. А вот двухминутный эпизод - совсем другое дело. Руководство NBC уже предвкушает, какие рейтинги получит сериал после очередного появления в нём супруги принца Гарри. И ради этого они готовы расстаться даже с шестью миллионами долларов.

Впрочем, едва эти слухи набрали обороты, как представители NBC тут же пошли на попятную, намекнув, однако, на то, что Меган Маркл попросту отказалась от столь заманчивого предложения. Не привлекли ее ни астрономическая сумма гонорара, ни всевозможные уступки, которые были обещаны актрисе за мимолетное появление в кадре.