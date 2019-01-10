Алексей Серебряков впервые стал дедушкой
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В конце октября 2018 года приемная дочь Алексея Серебрякова Дарья стала мамой. Роды у девушки принимали в США, в то время как вся остальная семья проживает в Канаде. Граница не стала для родственников препятствием, и они прилетели в роддом к Даше на первую встречу с новорожденной малышкой.
Вскоре после рождения ребенка Алексей со своей супругой и детьми улетел обратно в Канаду. Как выяснили журналисты, он очень доволен новым статусом. Актер охотно общается с Дарьей и просит ее присылать как можно больше фотографий своей первой внучки.
Напомним, что у Алексея Серебрякова нет собственных детей. Дарья являлась ребенком от первого брака его нынешней супруги Марии. Актер в свое время увел женщину из семьи и полностью взял на себя ответственность за нее и дочку. Позже пара так и не смогла обзавестись наследниками, и они приняли решение усыновить двоих мальчиков. Сейчас Степан и Даниил уже подростки. Несколько лет назад большое семейство Серебрякова эмигрировало в Канаду, именно там они проживают и по сей день.
Ранее в интервью актер неоднократно признавался, что именно жена и дети стали для него смыслом жизни. Ему страшно подумать, что будет, когда мальчишки вслед за старшей сестрой покинут отчий дом. Актер к ним очень привязан и воспринимает их как родных.
Краткая информация об Алексее Серебрякове
Имя: Алексей Серебряков
Отчество: Валерьевич
День рождения: 03.07.1964
Возраст: 54 года
Место рождения: Москва
Рост: 184 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: актер театра и кино
Фотографии
Фотографии
Вы считаете семью Серебрякова крепкой? 4
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Рита_Питер / 10.01.19 13:26Да, а особенно приятно, что он с женой не обращался к модным суррогатным матерям и дал возможность хорошо прожить жизнь тем, кто уже появился на свет и был брошен родными родителями.
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[email protected] / 10.01.19 13:24Какая разница, где он живёт, в Канаде или хоть в Гондурасе. Прекрасный актёр, много замечательных работ в кино. Народ прям обидели))
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Свят / 10.01.19 13:13Тем, что Серебряков уехал в Канаду, он подорвал любовь народа к себе, но его поступок с усыновлением, добавляет ему много очков вперед как человеку.
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Nataliya_13 / 10.01.19 12:52Я и не знала, что у него дети приемные, думала все его.