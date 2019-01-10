Алексей Серебряков впервые стал дедушкой

В конце октября 2018 года приемная дочь Алексея Серебрякова Дарья стала мамой. Роды у девушки принимали в США, в то время как вся остальная семья проживает в Канаде. Граница не стала для родственников препятствием, и они прилетели в роддом к Даше на первую встречу с новорожденной малышкой.

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Вскоре после рождения ребенка Алексей со своей супругой и детьми улетел обратно в Канаду. Как выяснили журналисты, он очень доволен новым статусом. Актер охотно общается с Дарьей и просит ее присылать как можно больше фотографий своей первой внучки.

Напомним, что у Алексея Серебрякова нет собственных детей. Дарья являлась ребенком от первого брака его нынешней супруги Марии. Актер в свое время увел женщину из семьи и полностью взял на себя ответственность за нее и дочку. Позже пара так и не смогла обзавестись наследниками, и они приняли решение усыновить двоих мальчиков. Сейчас Степан и Даниил уже подростки. Несколько лет назад большое семейство Серебрякова эмигрировало в Канаду, именно там они проживают и по сей день.

Ранее в интервью актер неоднократно признавался, что именно жена и дети стали для него смыслом жизни. Ему страшно подумать, что будет, когда мальчишки вслед за старшей сестрой покинут отчий дом. Актер к ним очень привязан и воспринимает их как родных.