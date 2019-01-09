Марго Робби сыграет Барби в новом фильме об этой прославленной кукле. Актриса также выступит продюсером этого проекта, совместного детища компании Warner Bros. и производящей куклу Барби фирмы Mattel.

В своем заявлении Робби сказала, что игра с Барби порождает в ребенке любопытство, уверенность и ощущение тесной связи с миром в процессе познания себя. «За более чем 60 лет существования Барби вдохновила детей воображать себя в различных ролях: от принцессы до президента, - сказала Марго. - Это честь для меня сыграть эту роль и продюсировать фильм, который, как я считаю, окажет самое позитивное воздействие на детей и взрослых по всему миру. Я не могу вообразить лучших партнеров, чем Warner Bros и Mattel, в том, чтобы представить этот фильм на больших экранах».

Новый проект станет первым появлением Барби в кинотеатрах. Марго Робби выступит сопродюсером вместе со своим мужем Томом Акерли и Джози Макнамара из ее продюсерской компании LuckyChap Entertainment, пишет издание independent.ie.

Ранее предполагалось, что комическая актриса Эми Шумер будет играть Барби, но она была исключена из проекта в 2017 году. Инон Крейз, глава компании Mattel, сказал, что Барби является одной из самых известных франшиз в мире и что он очень взволнован сотрудничеством с Warner и Марго Робби, которое позволит увидеть воплощение знаменитой куклы в кинотеатрах.

Тоби Эммерих, глава Warner Bros Pictures Group, заявил, что Марго является идеальным продюсером и актрисой для фильма о Барби в новом ее представлении для современной аудитории.

Дата выхода фильма и режиссер еще не определены.