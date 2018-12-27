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Приемная мать Линдси Лохан совершила преступление


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Приемная мать Линдси Лохан совершила преступление в Рождество. Во вторник Кейт Мэйджор, бывшая супруга Майкла Лохана, отца Линдси, ехала в автобусе в Аллентауне, штат Пенсильвания, где и совершила нападение на водителя автобуса и попыталась сама управлять им. Об этом сообщило местное издание Allentown Morning Call. Утверждается, что во время инцидента женщина пребывала в состоянии опьянения.

Нападение на водителя Кейт совершила после того, как выяснила, что проехала нужную ей остановку. Согласно судебной информации, полученной изданием, Мэйджор разозлилась и кричала на водителя почти двадцать минут, требуя становить автобус. На следующей остановке водитель вышла из автобуса, а Лохан последовала за ней и атаковала ее.

Утверждается, что она схватила водителя за одежду отказывалась отпускать, а затем бросилась обратно к автобусу и попыталась сама уехать на нем. К счастью, другой пассажир вмешался и вытащил Мэйджор. После этого она оказалась в полиции, где сообщила, что водитель автобуса сама начала конфликт и напала на нее.

Ранее Мэйджор уже дважды была в суде из-за вождения в нетрезвом виде, дважды - за нарушение общественного порядка, один раз за домогательство, один раз - за публичное появление в пьяном виде.

Она рассказала полиции о выпитых ею нескольких бокалах вина и о том, что была расстроена, потому что автобус опоздал на полчаса. Она провела ночь в полиции и была отпущена под залог в две с половиной тысячи долларов.

Тремя месяцами ранее Мэйджор развелась с отцом Линдси Майклом Лоханом. В документах, попавших изданию The Blast, Мэйджор называла их брак «невосстановимо разрушенным» и просила суд установить права касательно двух сыновей пары - пятилетнего Лэндона и трехлетнего Логана Майкла.

Краткая информация о Линдси Лохан

Имя: Линдси Лохан

День рождения: 02.07.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Нью-Йорк, США

Рост: 165 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актриса, певица, автор песен, модельер, модель

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0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2018 Теги: линдси лохан

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