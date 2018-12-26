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Сати Казанова составила список ненужных новогодних подарков


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Певица в преддверии новогодних праздников решила пообщаться с подписчиками о новогодних подарках. Она отметила, что в предпраздничной кутерьме большинство покупают абсолютно ненужные вещи и решила составить свой список презентов, которые лучше не дарить.

Первыми в перечень попали различные наборы парфюмерии, косметики и гигиенических средств. По мнению певицы, они безлики, если досконально не знаешь вкуса человека, и выглядят, как формальность.

Следом за ними Сати отправила в перечень книги из серии «Самые…». Самой певице вручали их неоднократно, и она отметила, что такая литература абсолютно бессмысленна. Ей было скучно читать их.

Одним из самых ужасных подарков артистка назвала кастрюли и сковородки. С юмором Казанова подметила, что явившись с таким сюрпризом, им же можно и получить.

Интересными, но часто бесполезными знаками внимания, Сати назвала сертификаты и подарочные купоны с ограниченным сроком действия. С прискорбием певица отметила, что лично ей вручали подобные, но из-за плотной занятости и временных рамок, ей приходилось выбрасывать купоны в мусор, так и не воспользовавшись ими.

В стоп-лист презентов для мужчин и женщин внесла Сати нижнее белье. По ее мнению, это настолько личное и интимное, что комплекты дарить могут лишь очень близкие друг другу люди. Со стороны остальных друзей и знакомых, такие подарки выглядят неуместными.

Также певица не рекомендовала дарить юбки, платья и прочие вещи, в случае, если точный размер адресата подарка неизвестен.

Краткая информация о Сати Казановой

Имя: Сати Казанова

Отчество: Сетгалиевна

День рождения: 02.10.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Баксанский район, Кабардино-Балкарская АССР

Рост: 167 см

Вес: 45 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица

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1 Не нравится 0 Нравится 26.12.2018 Теги: Сати Казанова

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