Михаилу Боярскому исполнилось 69
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26 декабря Михаил Боярский празднует свой День рождения. В 2018 году актеру исполнилось 69 лет и к этому рубежу он подошел с большим жизненным багажом. Актер абсолютно счастлив и доволен тем, как сложилась его карьера и семейная жизнь. Не так давно вместе с супругой артист отпраздновал рубиновую свадьбу. По словам Михаила и Ларисы, совместная жизнь у них не всегда была безоблачной и критические моменты, которые едва не привели к разводу, имели место.
Основная волна популярности актера пришлась на выход фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Именно в этот период семейной паре довелось пройти через многочисленные испытания в виде поклонниц, которые были готовы на все лишь бы быть рядом с кумиром, и еще более опасного врага – алкоголь.
Лариса рассказала журналистам, что в период успеха, славы и востребованности Михаил неожиданно стал злоупотреблять алкоголем. Тогда она занималась воспитанием сына и, будучи молодой мамой с маленьким ребенком на руках, поняла, что бороться с пороками супруга, сил у нее не хватит. Женщина задумалась о разводе, и именно эта угроза заставила самого Боярского остепениться. Он избавился от пагубной привычки и расставил приоритеты по-другому.
Актер приложил немало усилий для воссоединения семьи и, как итог, у пары родилась дочь Лиза.
Сейчас Боярские проживают в Санкт-Петербурге и ведут достаточно спокойный образ жизни. Они с удовольствием воспитывают уже четверых внуков.
Краткая информация о Михаиле Боярском
Имя: Михаил Боярский
Отчество: Сергеевич
День рождения: 26.12.1949
Возраст: 69 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 185 см
Вес: 88 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актер кино и театра, певец
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Анфиса / 26.12.18 13:15Да, интересный он актер, явно не лишенный таланта. Супруга у него под стать и дети образцовые.
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Polina Kuk / 26.12.18 12:47А я даже не знала, что он злоупотреблял. Да уж, многие через это прошли, но не многие достойно победили.
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Павел / 26.12.18 12:41Каналья! Я не знал, что ему столько лет. Мне всегда казалось, что не больше полтинника.