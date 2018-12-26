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Михаилу Боярскому исполнилось 69


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26 декабря Михаил Боярский празднует свой День рождения. В 2018 году актеру исполнилось 69 лет и к этому рубежу он подошел с большим жизненным багажом. Актер абсолютно счастлив и доволен тем, как сложилась его карьера и семейная жизнь. Не так давно вместе с супругой артист отпраздновал рубиновую свадьбу. По словам Михаила и Ларисы, совместная жизнь у них не всегда была безоблачной и критические моменты, которые едва не привели к разводу, имели место.

Основная волна популярности актера пришлась на выход фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Именно в этот период семейной паре довелось пройти через многочисленные испытания в виде поклонниц, которые были готовы на все лишь бы быть рядом с кумиром, и еще более опасного врага – алкоголь.

Лариса рассказала журналистам, что в период успеха, славы и востребованности Михаил неожиданно стал злоупотреблять алкоголем. Тогда она занималась воспитанием сына и, будучи молодой мамой с маленьким ребенком на руках, поняла, что бороться с пороками супруга, сил у нее не хватит. Женщина задумалась о разводе, и именно эта угроза заставила самого Боярского остепениться. Он избавился от пагубной привычки и расставил приоритеты по-другому.

Актер приложил немало усилий для воссоединения семьи и, как итог, у пары родилась дочь Лиза.

Сейчас Боярские проживают в Санкт-Петербурге и ведут достаточно спокойный образ жизни. Они с удовольствием воспитывают уже четверых внуков. 

Краткая информация о Михаиле Боярском

Имя: Михаил Боярский

Отчество: Сергеевич

День рождения: 26.12.1949

Возраст: 69 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 185 см

Вес: 88 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актер кино и театра, певец

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0 Не нравится 0 Нравится 26.12.2018 Теги: михаил боярский

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