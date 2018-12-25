Милана Тюльпанова забрала сына у Кержакова
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Александр Кержаков выполнил предписание суда и позволил своей бывшей жене Милане Тюльпановой забрать их общего сына Артемия. Теперь ребёнок будет находиться с мамой до конца в судебных слушаний.
Напомним, Александр Кержаков долгое время не соглашался отдавать сына бывшей супруге, несмотря на то, что таково было решение суда. Милане пришлось предпринять несколько попыток и приходить в дом футболиста с приставами, психологами, адвокатами и журналистами, чтобы наконец воссоединиться с ребёнком. Но, под Новый год всё-таки случаются чудеса и 24 декабря ей наконец-то это удалось. Своей радостью девушка тут же поделилась на страничке в социальной сети Instagram. Милана выставила фото с Артемием и сопутствующим текстом поблагодарила всех, кто поддерживал ее и помогал на этом нелегком пути.
А вот Александр Кержаков восторга бывшей жены не разделил. По его словам, мать, едва увидев Артемия, тут же подскочила к нему и, не удосужившись одеть, хотя вещи ребёнка лежали рядом, выскочила с ним на улицу. Уже там, на морозе, она одевала мальчику куртку и обувь. Возмущался отец и тем фактом, что судебные приставы и органы опеки совершенно спокойно отнеслись к таким действиям Миланы и даже распахнули ей дверь из дома, чтобы она могла вынести раздетого Артемия на руках в зимний холод. Футболист подчеркнул, что он не препятствовал встрече бывшей жены и сына, а у Миланы было достаточно времени, чтобы одеть ребенка как надо. По его словам, всё, что произошло - это настоящий цирк, а Тюльпанова, тем самым, нанесла мальчику очередную травму.
Напомним, что Артемий почти год жил вместе с Александром, в то время, как Милана Тюльпанова проходила лечение в попытках избавиться от зависимости. Сейчас девушка уверяет, что абсолютно здорова и готова заниматься воспитанием сына.
Краткая информация об Александре Кержакове
Имя: Александр Кержаков
Отчество: Анатольевич
День рождения: 27.11.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Кингисепп, Ленинградская обл.
Рост: 176 см
Вес: 76 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: футболист
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, с кем должен жить ребёнок? 2
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Ульяна Воронеж / 25.12.18 17:00Выскажу свое чисто интуитивное мнение: мне кажется, Артемий должен жить с папой. Просто когда смотрю, как Милана неестественно реагирует на ребенка, возникает чувство, что он совсем ей не нужен. Вот эта фраза "привет малыш" прям киношная. В ней нет любви и материнской привязанности. А уж вынести ребенка на холод и снегопад - да так ни одна мать не поступит, как бы она не торопилась. Ведь здоровье малыша важнее любых дрязг! И ещё один важный момент: Кержаков верно заметил, что она даже не поинтересовалась распорядком дня мальчика, его предпочтениями в еде, аллергией и прочими очень важными вещами. У меня создается чувство, что Артемия эта Милана забирает исключительно из своих эгоистических порывов, просто чтобы доказать всем, что она может это сделать. В этой ситуации, повторюсь, я объективно верю больше Александру. Это исключительно интуитивная позиция. И я за то, чтобы в конечном итоге мальчик остался с отцом . Мне кажется, там он будет счастливее.
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Кукурука / 25.12.18 20:05Вы когда нибудь были долго насильно разлучены со своим ребенком? Нет? Так откуда вам известно как вы будете действовать и реагировать. Да вы схватите ребенка и понесетесь сверкая пятками. Там такая толпа мужиков со смартфона ми стоит, чтобы заснять правильно или неправильно мать среагировала на ребёнка. Это что нормально? Укрыться бы скорее от этого всего.
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