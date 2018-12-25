Милана Тюльпанова забрала сына у Кержакова

Александр Кержаков выполнил предписание суда и позволил своей бывшей жене Милане Тюльпановой забрать их общего сына Артемия. Теперь ребёнок будет находиться с мамой до конца в судебных слушаний.

Напомним, Александр Кержаков долгое время не соглашался отдавать сына бывшей супруге, несмотря на то, что таково было решение суда. Милане пришлось предпринять несколько попыток и приходить в дом футболиста с приставами, психологами, адвокатами и журналистами, чтобы наконец воссоединиться с ребёнком. Но, под Новый год всё-таки случаются чудеса и 24 декабря ей наконец-то это удалось. Своей радостью девушка тут же поделилась на страничке в социальной сети Instagram. Милана выставила фото с Артемием и сопутствующим текстом поблагодарила всех, кто поддерживал ее и помогал на этом нелегком пути.

А вот Александр Кержаков восторга бывшей жены не разделил. По его словам, мать, едва увидев Артемия, тут же подскочила к нему и, не удосужившись одеть, хотя вещи ребёнка лежали рядом, выскочила с ним на улицу. Уже там, на морозе, она одевала мальчику куртку и обувь. Возмущался отец и тем фактом, что судебные приставы и органы опеки совершенно спокойно отнеслись к таким действиям Миланы и даже распахнули ей дверь из дома, чтобы она могла вынести раздетого Артемия на руках в зимний холод. Футболист подчеркнул, что он не препятствовал встрече бывшей жены и сына, а у Миланы было достаточно времени, чтобы одеть ребенка как надо. По его словам, всё, что произошло - это настоящий цирк, а Тюльпанова, тем самым, нанесла мальчику очередную травму.

Напомним, что Артемий почти год жил вместе с Александром, в то время, как Милана Тюльпанова проходила лечение в попытках избавиться от зависимости. Сейчас девушка уверяет, что абсолютно здорова и готова заниматься воспитанием сына.