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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт сыграли свадьбу


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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт сочетались браком в воскресенье вечером. Доказательством этому служат фотографии и видео, выложенные в Insta другом пары, серфером Конрадом Карром.

На фото видны Лиам и его братья Крис и Люк, участвующие в алкогольных конкурсах, а на заднем плане красуются воздушные шары с надписью «мистер» и «миссис». На другом снимке Сайрус в традиционном белом платье и Хемсворт в черном фраке запечатлены возле торта, а неподалеку присутствует также мама певицы, Тиш.

Бракосочетание завершило долгую череду разрывов и восстановления отношений между парой. Сайрус и Лиам встречаются многие годы. Еще в 2012 году актер предложил Сайрус выйти за него замуж. Через год они разорвали помолвку и расстались. Они вновь сошлись в 2015 году. Несмотря на то, что их союз с самого начала казался многим шатким, пара сохраняла отношения до лета 2016 года. Они ужинали вместе с родителями Хемсворта и проводили совместный отдых. После их разрыва Сайрус говорила о том, что ей пришлось снова искать саму себя.

«Мне нужно было так много изменить, - вспоминает она. - А меняться вместе с кем-либо, это совсем другое. Однажды ты приходишь к мысли, что уже не узнаешь человека рядом с собой. Нам нужно было все начать заново».

Отношения пары начались на съемочной площадке фильма «Последняя песня», который вышел в 2010 году. В июле этого года Майли выложила фотографию из фильма в честь Всемирного дня поцелуя. «Наш первый поцелуй восемь лет назад», - написала она в Twitter.

Пара до недавнего времени жила в их совместном доме в Малибу вместе с семью собаками, двумя свиньями и двумя миниатюрными лошадками. Но дом, который Хемсворт купил в 2014 году, сгорел в лесных пожарах.

Краткая информация о Майлях Сайрус

Имя: Майли Сайрус

День рождения: 23.11.1992

Возраст: 26 лет

Место рождения: г. Нашвилл, США

Рост: 165 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица, киноактриса

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0 Не нравится 1 Нравится 24.12.2018 Теги: Майли Сайрус

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