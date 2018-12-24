Дрю Бэрримор сбросила 11 кило

Дрю Бэрримор сбросила одиннадцать килограммов за три месяца, и все благодаря тяжелой работе. Актриса, которой исполнилось 43 года и которая является матерью шестилетней Олив и четырехлетней Фрэнки, выложила в Insta свои фотографии «до» и «после» и признала, что, несмотря на «чертовски тяжелый» путь к желанной потере веса, это того стоило.

«Когда я смотрю в Instagram, это заставляет меня думать, что я должна заняться собой, - написала она. - Но чаще всего реальная жизнь вносит свои коррективы. Решение: с правильными людьми мы можем достичь любых поставленных целей. Вот я «до» и «после» того, как сбросила одиннадцать килограммов. Даже мое лицо стало тоньше. Для этого пришлось немало поработать. Диеты и упражнения и львиная ярость. Проклятье генетике! Но спасибо ей и за все хорошее. Мне нравится моя упаковка. Только следует лучше себя контролировать, чтобы быть такой, как хочется».

Актриса призналась, что для достижения своей цели ей потребовалось обратиться к специалистам и потратить три месяца. Теперь она считает себя полностью готовой к 2019 году и к появлению на обложке любого издания. И благодарит женщин с обложек за то, что они показали ей, к чему надо стремиться.

Также актриса рассказала в соцсетях, что совместное воспитание детей с ее бывшим мужем Уиллом Копелманом не всегда бывает легким. «Уилл и я продолжаем удивляться тому чуду, которое нам удалось создать, и делаем все, чтобы быть лучшими родителями, каким только возможно, - написала актриса. - Это не всегда легко, но то же самое можно сказать и про все остальное в жизни. Главное - не позволять сложностям превзойти радости».