У Дома моды Вячеслава Зайцева большие финансовые трудности

Вячеслав Зайцев поделился с журналистами своими проблемами. Дизайнер рассказал, что его Дом моды сейчас находится в плачевном состоянии. Детище, которое когда-то он создавал своими собственными руками, требует финансовых вложений и по рентабельности едва-едва выходит на ноль.

Вячеслав Зайцев на протяжении 50 последних лет создает коллекции одежды и является одним из самых известных отечественных модельеров. У него имеется собственный Дом моды, расположенный в столице. Это трехэтажный бутик, интерьер которого в свое время был полностью разработан самим Вячеславом. По его признанию, в дизайн помещений он вложил всю душу и любовь. Сейчас бутик требует капитального ремонта, но денег на это нет.

Несмотря на то, что новые коллекции выходят регулярно, спросом одежда от Вячеслава Зайцева в бомонде уже не пользуется. Как рассказал модельер, в бутике сейчас практически нет людей, хотя одежда в нем представлена разных ценовых категорий: от 5 тысяч рублей за платье и выше.

Напомним, что сам Вячеслав страдает болезнью Паркинсона. Непосредственного участия в управлении делами он уже не принимает. Последние несколько лет модельер занимается исключительно эскизами. Управление Модным домом взял на себя сын Зайцева старшего, Егор.

На протяжении многих лет ходили слухи, что отец и сын конфликтуют, но, как рассказали сами Зайцевы, ничего подобного в их отношениях не происходит. Они прекрасно ладят.

Несмотря на финансовые трудности, Вячеслав Зайцев не хочет закрывать собственное детище. По его словам, Дом моды несет не только финансовую ценность для него лично, но и культурную для страны. Именно руками Зайцева было создано множество нарядов для культовых советских фильмов, часть которых выставлена в его бутике.