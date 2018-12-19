Уилла Смита напугала роль Джина

Версия диснеевского «Аладдина» с живыми актерами появится весной следующего года в кинотеатрах, но уже сейчас поклонники мультфильма смогли взглянуть на то, как будут выглядеть любимые всеми персонажи. Впервые это стало возможным на страницах вышедшего на этой неделе выпуска издания Entertainment Weekly.

На обложке Уилл Смит, который играет Джина, позирует рядом с Мена Массудом и Наоми Скотт, которые исполняют роли Аладдина и Жасмин. Уилл Смит запечатлен в ярком костюме, с бородкой и косичкой.

В 1992 году Джина для мультфильма озвучивал Робин Уильямс.

Наоми предстала в знаменитом платье Жасмин, короне и роскошных драгоценностях. Мена, который играет Аладдина, одет в полосатую рубашку, красную жилетку и носит черный пояс. Мена родился в египетском Каире, но вырос в Канаде. Известным он стал после съемок в сериале «Джек Райан» в роли Тарека Кассара. Актер Марван Кензари, имеющий датско-тунисское происхождение, играет одного из самых популярных злодеев из всех фильмов студии Диснея – хитроумного Джафара.

Режиссером фильма является Гай Ричи. Съемки начались в конце 2017 года и продолжались в 2018 году. Анимационная версия «Аладдина» вышла в 1992 году и сразу же стала общепризнанной классикой.

Как говорится в статье Entertainment Weekly, Уилл Смит не смог не добавить Джину собственного обаяния. «Я постепенно начал понимать, что могу создать нечто, что будет одновременно и данью уважения Робину Уильямсу, но совершенно отличное музыкально, - сказал актер. - Когда ты работаешь над таким значимым проектом, это всегда пугает. Вопрос в том, достаточно ли остается места для того, чтобы работать над персонажем. Робин почти не оставил того, над чем можно было бы работать».

Наоми же признается, что быть диснеевской принцессой – это невероятно мощное ощущение.