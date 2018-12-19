Гусман считает, что завидовать богатству Маслякова не стоит
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В последнее время в СМИ и сети все чаще обсуждается семейство Масляковых. Много интересных подробностей о КВН раскрывают бывшие участники клуба. Они отмечают, что внутри все организовано достаточно строго, и открытого пространства для творчества, как в других современных юмористических проектах, участникам не предоставляется. О жестких рамках уже для жюри упоминал и Максим Галкин.
На фоне этого пользователей стала интересовать тема, сколько зарабатывают Масляковы, которые являются организаторами Клуба веселых и находчивых. Участники КВН поясняют, что заработок складывается из взносов, которые обязана внести каждая команда, желающая попасть в клуб, а также из денег, вырученных за трансляцию телепередачи.
По подсчетам экспертов, в год КВН приносит заработок в районе 330 млн. рублей. Большая часть этой суммы оседает в карманах семейства.
На сегодняшний день известно, что у старшего Маслякова имеется роскошная квартира в центре столицы, площадью 200 кв. м., дом на Рублевке, а также собственный автопарк, представленный иномарками премиального класса.
Пока недовольные негативно относятся к заработкам Масляковых и осуждают их принципы управления юмористическим клубом, коллеги Александра старшего становятся на его сторону. Так, по теме высказался Юлий Гусман. Бессменный председатель жюри КВН открыто пояснил, что завидовать богатствам Масляковых, не стоит.
По мнению Гусмана, никакого осуждения и порицания со стороны других людей они вызывать не должны. Юлий считает Александра прекрасным организатором и предпринимателем, который сумел честным и открытым путем построить этот непростой медиабизнес. По мнению Гусмана, старший Масляков – профессионал своего дела, который сейчас заслуженно получает и отрабатывает каждую копейку.
Краткая информация об Александре Маслякове
Имя: Александр Масляков
Отчество: Васильевич
День рождения: 24.11.1941
Возраст: 77 лет
Место рождения: г. Свердловск (сейчас Екатеринбург)
Рост: 170 см
Вес: 86 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: телеведущий КВН
Фотографии
Фотографии
Вы согласны с мнением Гусмана, что большие заработки Маслякова – это итог его управленческих умений? 3
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Алена / 19.12.18 12:59Честно говоря, я не понимаю, за что они получают такие деньги. Сейчас в КВН юмора нет. Пыталась смотреть его несколько раз, но как-то все серо и скучно. Сейчас есть множество других более качественных юмористических шоу, которые открывают действительно классные таланты.
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Maks / 19.12.18 12:35Пик качественного юмора в КВН пришелся на 2000-е. Тогда эти заработки были оправданными, а сейчас – это почивание на старых лаврах.