Гусман считает, что завидовать богатству Маслякова не стоит

В последнее время в СМИ и сети все чаще обсуждается семейство Масляковых. Много интересных подробностей о КВН раскрывают бывшие участники клуба. Они отмечают, что внутри все организовано достаточно строго, и открытого пространства для творчества, как в других современных юмористических проектах, участникам не предоставляется. О жестких рамках уже для жюри упоминал и Максим Галкин.

На фоне этого пользователей стала интересовать тема, сколько зарабатывают Масляковы, которые являются организаторами Клуба веселых и находчивых. Участники КВН поясняют, что заработок складывается из взносов, которые обязана внести каждая команда, желающая попасть в клуб, а также из денег, вырученных за трансляцию телепередачи.

По подсчетам экспертов, в год КВН приносит заработок в районе 330 млн. рублей. Большая часть этой суммы оседает в карманах семейства.

На сегодняшний день известно, что у старшего Маслякова имеется роскошная квартира в центре столицы, площадью 200 кв. м., дом на Рублевке, а также собственный автопарк, представленный иномарками премиального класса.

Пока недовольные негативно относятся к заработкам Масляковых и осуждают их принципы управления юмористическим клубом, коллеги Александра старшего становятся на его сторону. Так, по теме высказался Юлий Гусман. Бессменный председатель жюри КВН открыто пояснил, что завидовать богатствам Масляковых, не стоит.

По мнению Гусмана, никакого осуждения и порицания со стороны других людей они вызывать не должны. Юлий считает Александра прекрасным организатором и предпринимателем, который сумел честным и открытым путем построить этот непростой медиабизнес. По мнению Гусмана, старший Масляков – профессионал своего дела, который сейчас заслуженно получает и отрабатывает каждую копейку.