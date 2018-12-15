Близкие Олега Яковлева должны заплатить банку долг певца

Наследники Олега Яковлева вынуждены будут заплатить долг певца перед банком, который составляет пять миллионов рублей. Именно такую сумму артист не успел внести за ипотеку, которую брал в 2014 году на покупку квартиры в центре Москвы.

Речь идет об апартаментах на Басманной улице. Впрочем, наследники Олега пока еще думают, как распорядится его имуществом, которое оценивается ни больше ни меньше в 200 миллионов рублей. Банк же со своей стороны уже подал на близких Яковлева в суд с целью взыскать с них пять миллионов.

Одна из причин, почему родственники певца не торопятся погашать долг, заключается в том, что между претендентами на имущество Олега идёт конфронтация. В настоящее время львиная доля наследства должна перейти племяннице Яковлева - Татьяне. Однако, его гражданская жена, которая не была упомянута завещании, тоже борется за свою часть. Со слов Татьяны Яковлевой, Александра Куцевол рассчитывает получить квартиру певца на Дербеневской набережной, апартаменты в Черногории и машину. Девушка даже предоставила нотариусу свидетельство о браке, который якобы был заключён в Сербии. В настоящее время подлинность этого документа проверяется. Если дело обстоит действительно так, как утверждает Александра, то ей придется выплатить в банк минимум 2,5 миллиона рублей.

Впрочем, в подлинности свидетельства о браке, предоставленном Куцевол, очень сильно сомневается близкий друг певца Роман Радов. По его утверждению, в те даты, которые указала Александра в свидетельстве о браке, Олег в Сербии не был, а отдыхал с друзьями в Черногории.