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Близкие Олега Яковлева должны заплатить банку долг певца


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Наследники Олега Яковлева вынуждены будут заплатить долг певца перед банком, который составляет пять миллионов рублей. Именно такую сумму артист не успел внести за ипотеку, которую брал в 2014 году на покупку квартиры в центре Москвы.

Речь идет об апартаментах на Басманной улице. Впрочем, наследники Олега пока еще думают, как распорядится его имуществом, которое оценивается ни больше ни меньше в 200 миллионов рублей. Банк же со своей стороны уже подал на близких Яковлева в суд с целью взыскать с них пять миллионов.

Одна из причин, почему родственники певца не торопятся погашать долг, заключается в том, что между претендентами на имущество Олега идёт конфронтация. В настоящее время львиная доля наследства должна перейти племяннице Яковлева - Татьяне. Однако, его гражданская жена, которая не была упомянута завещании, тоже борется за свою часть. Со слов Татьяны Яковлевой, Александра Куцевол рассчитывает получить квартиру певца на Дербеневской набережной, апартаменты в Черногории и машину. Девушка даже предоставила нотариусу свидетельство о браке, который якобы был заключён в Сербии. В настоящее время подлинность этого документа проверяется. Если дело обстоит действительно так, как утверждает Александра, то ей придется выплатить в банк минимум 2,5 миллиона рублей.

Впрочем, в подлинности свидетельства о браке, предоставленном Куцевол, очень сильно сомневается близкий друг певца Роман Радов. По его утверждению, в те даты, которые указала Александра в свидетельстве о браке, Олег в Сербии не был, а отдыхал с друзьями в Черногории. 

Краткая информация об Олеге Яковлеве

Имя: Олег Яковлев

Отчество: Жамсараевич

День рождения: 18.11.1969

Годы жизни: 49 лет

Дата смерти: 29.06.2017

Место захоронения:

Причина смерти: остановка сердца

Место рождения: Чойбалсан, Монголия

Рост: 170 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певец и актер



0 Не нравится 0 Нравится 15.12.2018 Теги: Олег Яковлев

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