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Жорин обеспокоен пропажей листов описи имущества Петросяна


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После официального развода Петросяна и Степаненко судебные тяжбы между уже бывшими супругами продолжаются. Теперь они делят совместно нажитое имущество. На заседаниях суда сами юмористы не присутствуют. Интересы каждого защищают исключительно адвокаты. После завершения последнего судебного слушания перед журналистами выступил обеспокоенный Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Вагановича. По словам адвоката, его крайне беспокоит отсутствие нескольких листов рукописной описи имущества.

Сергей рассказал, что пропали листы с указанием наиболее ценных картин кисти Айвазовского, Волошина, Халка и других. Всего юрист недосчитался порядка 60 картин. По словам адвоката, все они на данный момент находятся в квартире, расположенной в самом центре столицы. В апартаментах проживает Елена Степаненко.

Факт пропажи Сергея сильно обеспокоил. Он признался, что не мешало бы проверить, имеются ли в наличии картины, которые были указаны в пропавших листах. Адвокат очень надеется, что это не попытка присвоить себе часть ценностей незаконным путем, а обычная пропажа листов, которые все-таки найдутся.

Общаясь с журналистами, Жорин рассказал не только о пропаже части важных документов, но и нелестно отозвался о Елене Степаненко. Его возмутило, что она проживает в квартире, которая по документам принадлежит Евгению Петросяну. Коммунальные за нее также платит он, а женщина чувствует себя в доме полноправной хозяйкой, решающей, кто может переступать порог, а кому путь заказан.

По словам Жорина, Степаненко нагло оккупировала эту территорию, а деликатный Евгений Ваганович не хочет вступать с ней в конфликт, отдав все на рассмотрение суду. 


0 Не нравится 0 Нравится 12.12.2018 Теги: Сергей Жорин

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