Собчак покинула пост главного редактора L’Officiel

Ксения Cобчак, которая на протяжении последних лет являлась главным редактором L’Officiel, заявила об уходе из глянца. По словам Ксении, эта работа была для нее невероятным опытом, который дал ей много полезного и стал самым настоящим «тренажером духа».

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Причину ухода Ксения объяснила обтекаемо. Она рассказала о том, что за последние четыре года ее команда успела сделать массу интересных проектов и превратить журнал не просто в модный, но и интеллигентный глянец.

Сейчас она уже переросла подобный формат и поняла, что ей нужно идти дальше. Ксения выразила благодарность всем сотрудникам, которые работали с ней рука об руку. Упомянула она и о трениях, которые возникали у нее с начальством. Явного негатива при этом не было. Более того, Ксения отметила, что не исключает варианта воссоединения с этой же командой в будущем.

Напомним, что в рядах сотрудников холдинга ACMG Собчак появилась 8 лет назад. Вначале она возглавляла глянец SNC, а после была переведена главным редактором L’Officiel. Карьеру в глянце Ксения прерывала на период предвыборной президентской гонки и сразу после проигрыша с помпой вернулась в редакцию, устроив шумную вечеринку.

После возвращения Собчак проработала совсем немного. Как оказалось, последний выпуск глянца под руководством Ксении состоялся еще в октябре.

Какая работа теперь займет место, ранее отведенное под обязанности главреда глянца, неизвестно.Сейчас Ксения ведет различные светские мероприятия и принимает активное участие в политической жизни.