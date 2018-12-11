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Собчак покинула пост главного редактора L’Officiel


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Ксения Cобчак, которая на протяжении последних лет являлась главным редактором LOfficiel, заявила об уходе из глянца. По словам Ксении, эта работа была для нее невероятным опытом, который дал ей много полезного и стал самым настоящим «тренажером духа».

Причину ухода Ксения объяснила обтекаемо. Она рассказала о том, что за последние четыре года ее команда успела сделать массу интересных проектов и превратить журнал не просто в модный, но и интеллигентный глянец.

Сейчас она уже переросла подобный формат и поняла, что ей нужно идти дальше. Ксения выразила благодарность всем сотрудникам, которые работали с ней рука об руку. Упомянула она и о трениях, которые возникали у нее с начальством. Явного негатива при этом не было. Более того, Ксения отметила, что не исключает варианта воссоединения с этой же командой в будущем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это наш Октябрьский Lofficiel . Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек,свайпните мои любимые-тут. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды,без тех ,кто делал этот проект вместе со мной. Для меня работа в #ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства(вначале в SNC а потом в Lofficiel),но и настоящим «тренажером духа» общения с начальством ) Кто знает-тот поймет.) Будем ждать перемен,и кто знает,может когда-нибудь наш dreamteam вернется ,чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, что в рядах сотрудников холдинга ACMG Собчак появилась 8 лет назад. Вначале она возглавляла глянец SNC, а после была переведена главным редактором LOfficielКарьеру в глянце Ксения прерывала на период предвыборной президентской гонки и сразу после проигрыша с помпой вернулась в редакцию, устроив шумную вечеринку.

После возвращения Собчак проработала совсем немного. Как оказалось, последний выпуск глянца под руководством Ксении состоялся еще в октябре.

Какая работа теперь займет место, ранее отведенное под обязанности главреда глянца, неизвестно.Сейчас Ксения ведет различные светские мероприятия и принимает активное участие в политической жизни.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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0 Не нравится 0 Нравится 11.12.2018 Теги: Ксения Собчак

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