В суде между Серовым и Друзьяк состоялась очная ставка
0 0
Александр Серов и Дарья Друзьяк встретились в полиции. Между любовниками, которые никак не могут договориться, состоялась очная ставка в присутствии следователя и адвокатов обеих сторон.
Напомним, еще в начале осени Народный артист России Александр Серов написал на бывшую участницу "Дома 2" заявление в Следственный комитет. В нем он обвинил Дарью Друзьяк в клевете и попытках нажиться на его имени. Более того, девушка подозревается в краже крупной суммы денег, которая находилась в квартире певца. Естественно, Друзьяк все обвинения всячески отрицает. Более того, она выступила со встречным иском в адрес Александра Николаевича. Так, Дарья обвинила его в домогательстве, угрозах и клевете. Более того, она подчеркнула, что всерьез опасается Серова, так как знает, что у него есть оружие.
Известно, что на очную ставку в Красногорском суде Серов прибыл в инвалидном кресле. Но, по признанию девушки, даже находясь в таком положении, он вел себя очень агрессивно, бросался на нее, оскорблял и угрожал. Тем не менее, на аудио записи, отрывок которой был представлен в передаче "Прямой эфир", слышно, что единственное, с чем обращается артист к своей бывшей любовнице, это взывание к совести: "За что? Просто, по-человечески, ответь, за что?" - спрашивал певец. Далее, он, не сдержавшись, заявил, что Друзьяк сама напрашивается на то, чтобы ее оскорбляли. И вообще, он не понимает, откуда в ней такая наглость. "Кто тебя родил вообще, кто?! Откуда ты взялась в моей жизни? Если Его Величество Господь нас сейчас слушает, то рано или поздно, буду я ещё копытами двигать по этой Земле, или отправлюсь на небеса, но ты получишь по полной программе от Его Величества Господа. Вот это запомни!" - высказался Серов.
Что же касается ребенка, которым Дарья якобы забеременела от артиста, то в интервью Андрею Малахову она призналась, что у нее все-таки произошел выкидыш. И даже лучшие врачи Москвы ничем не могли ей помочь.
Краткая информация об Александре Серове
Имя: Александр Серов
Отчество: Николаевич
День рождения: 24.03.1954
Возраст: 64 года
Место рождения: с. Ковалевка, Украина
Рост: 175 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певец, композитор
Фотографии
Фотографии
А Вы верите Дарье Друзьяк? 2
-
Упс! / 07.12.18 20:35Меня интересует другой вопрос - вот она что, не понимает, что может получить за это все реальный срок? Когда шутки кончатся, а вместе с ними и суд, который Серов обязательно выиграет, потому что факт изнасилования эта дурища уже никак не докажет, она останется одна и поедет за решетку. Пиар на передачи у Малахова это все мило, конечно, но вряд ли Андрюша станет навещать ее в женской колонии. Точно так же как и остальные несколько десятков тысяч любопытствующих. Всем по большому счету наплевать на эту Дашу. А Серов как-никак да отмоется. Даже если он что-то там ей и сделал, то глядя на нее, ему это в вину никто не поставит.
-
С. Киров / 07.12.18 20:29Кому верю?! Этой, простите, ш... даме?? Нет, конечно! Посмотрите на нее! Там явная провокаторша сидит. У нее в глазах читается удовольствие от всего происходящего. Она на ходу истории эти додумывает, переворачивает факты и т.д. Аферистка! По ней тюрьма плачет!