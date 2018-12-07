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В суде между Серовым и Друзьяк состоялась очная ставка


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Александр Серов и Дарья Друзьяк встретились в полиции. Между любовниками, которые никак не могут договориться, состоялась очная ставка в присутствии следователя и адвокатов обеих сторон.

Напомним, еще в начале осени Народный артист России Александр Серов написал на бывшую участницу "Дома 2" заявление в Следственный комитет. В нем он обвинил Дарью Друзьяк в клевете и попытках нажиться на его имени. Более того, девушка подозревается в краже крупной суммы денег, которая находилась в квартире певца. Естественно, Друзьяк все обвинения всячески отрицает. Более того, она выступила со встречным иском в адрес Александра Николаевича. Так, Дарья обвинила его в домогательстве, угрозах и клевете. Более того, она подчеркнула, что всерьез опасается Серова, так как знает, что у него есть оружие.

Известно, что на очную ставку в Красногорском суде Серов прибыл в инвалидном кресле. Но, по признанию девушки, даже находясь в таком положении, он вел себя очень агрессивно, бросался на нее, оскорблял и угрожал.  Тем не менее, на аудио записи, отрывок которой был представлен в передаче "Прямой эфир", слышно, что единственное, с чем обращается артист к своей бывшей любовнице, это взывание к совести: "За что? Просто, по-человечески, ответь, за что?" - спрашивал певец. Далее, он, не сдержавшись, заявил, что Друзьяк  сама напрашивается на то, чтобы ее оскорбляли. И вообще, он не понимает, откуда в ней такая наглость. "Кто тебя родил вообще, кто?!  Откуда ты взялась в моей жизни? Если Его Величество Господь нас сейчас слушает, то рано или поздно, буду я ещё копытами двигать по этой Земле, или отправлюсь на небеса, но ты получишь по полной программе от Его Величества Господа. Вот это запомни!" - высказался Серов.

Что же касается ребенка, которым Дарья якобы забеременела от артиста, то в интервью Андрею Малахову она призналась, что у нее все-таки произошел выкидыш. И даже лучшие врачи Москвы ничем не могли ей помочь. 

Краткая информация об Александре Серове

Имя: Александр Серов

Отчество: Николаевич

День рождения: 24.03.1954

Возраст: 64 года

Место рождения: с. Ковалевка, Украина

Рост: 175 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певец, композитор

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0 Не нравится 0 Нравится 07.12.2018 Теги: Александр Серов

А Вы верите Дарье Друзьяк? 2  

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  • Упс! / 07.12.18 20:35
    -
    1
    +
    Меня интересует другой вопрос - вот она что, не понимает, что может получить за это все реальный срок? Когда шутки кончатся, а вместе с ними и суд, который Серов обязательно выиграет, потому что факт изнасилования эта дурища уже никак не докажет, она останется одна и поедет за решетку. Пиар на передачи у Малахова это все мило, конечно, но вряд ли Андрюша станет навещать ее в женской колонии. Точно так же как и остальные несколько десятков тысяч любопытствующих. Всем по большому счету наплевать на эту Дашу. А Серов как-никак да отмоется. Даже если он что-то там ей и сделал, то глядя на нее, ему это в вину никто не поставит.
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  • С. Киров / 07.12.18 20:29
    -
    1
    +
    Кому верю?! Этой, простите, ш... даме?? Нет, конечно! Посмотрите на нее! Там явная провокаторша сидит. У нее в глазах читается удовольствие от всего происходящего. Она на ходу истории эти додумывает, переворачивает факты и т.д. Аферистка! По ней тюрьма плачет!
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