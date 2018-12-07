В суде между Серовым и Друзьяк состоялась очная ставка

Александр Серов и Дарья Друзьяк встретились в полиции. Между любовниками, которые никак не могут договориться, состоялась очная ставка в присутствии следователя и адвокатов обеих сторон.

Напомним, еще в начале осени Народный артист России Александр Серов написал на бывшую участницу "Дома 2" заявление в Следственный комитет. В нем он обвинил Дарью Друзьяк в клевете и попытках нажиться на его имени. Более того, девушка подозревается в краже крупной суммы денег, которая находилась в квартире певца. Естественно, Друзьяк все обвинения всячески отрицает. Более того, она выступила со встречным иском в адрес Александра Николаевича. Так, Дарья обвинила его в домогательстве, угрозах и клевете. Более того, она подчеркнула, что всерьез опасается Серова, так как знает, что у него есть оружие.

Известно, что на очную ставку в Красногорском суде Серов прибыл в инвалидном кресле. Но, по признанию девушки, даже находясь в таком положении, он вел себя очень агрессивно, бросался на нее, оскорблял и угрожал. Тем не менее, на аудио записи, отрывок которой был представлен в передаче "Прямой эфир", слышно, что единственное, с чем обращается артист к своей бывшей любовнице, это взывание к совести: "За что? Просто, по-человечески, ответь, за что?" - спрашивал певец. Далее, он, не сдержавшись, заявил, что Друзьяк сама напрашивается на то, чтобы ее оскорбляли. И вообще, он не понимает, откуда в ней такая наглость. "Кто тебя родил вообще, кто?! Откуда ты взялась в моей жизни? Если Его Величество Господь нас сейчас слушает, то рано или поздно, буду я ещё копытами двигать по этой Земле, или отправлюсь на небеса, но ты получишь по полной программе от Его Величества Господа. Вот это запомни!" - высказался Серов.

Что же касается ребенка, которым Дарья якобы забеременела от артиста, то в интервью Андрею Малахову она призналась, что у нее все-таки произошел выкидыш. И даже лучшие врачи Москвы ничем не могли ей помочь.