Дакота и Соколовский вновь общаются

Рита Дакота и Влад Соколовский решили восстановить общение ради общей дочери Мии. Как сообщают близкие экс-супругов, ребята вновь подписались друг на друга в социальных сетях и наконец-то начали вести мирный диалог.

После того, как имущество оказалось поделено, развод состоялся, а страсти немного улеглись, Рита Дакота наконец нашла в себе силы простить Соколовского и возобновить с ним общение. Конечно, о том, чтобы проводить вместе время, как это у пары было принято раньше, речь не идет, но ребята все-таки поняли, что они друг другу люди не чужие. Поэтому сейчас у них прекрасно получается общаться как брат и сестра. Хотя, следует заметить, что время с дочерью каждый из них проводит по отдельности.

Как рассказывают приближённые певицы, Рита уже не пытается покинуть квартиру, когда Влад приезжает за Мией. Да и в целом она больше не держит на него зла, но осадок от неприятных подробностей их семейной жизни всё-таки остался. Хотя и Дакота, и Соколовский всячески стараются забыть об этом и жить дальше. Тем более, что у каждого из них уже начала налаживается личная жизнь.

Известно, что Влад вступил в отношения с фитнес-тренером Натальей, с которой их связывает любовь к спорту и стремление к красоте тела. Молодые люди проводят вместе много времени, ходят на вечеринки и путешествуют. По признанию Дакоты, ее сердце тоже сейчас не свободно. Но она, в отличие от своего бывшего мужа, не настолько откровенна и имя нового бойфренда открывать пока не собирается. Более того певица отметила, что когда у неё появятся вполне конкретные отношения, в которых она будет счастлива, посторонние вряд ли об этом узнают.

В настоящее время бывшие супруги решили, что их совместно приобретенная квартира в Москве достанется дочери Мии.