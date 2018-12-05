Дакота и Соколовский вновь общаются
0 0
Рита Дакота и Влад Соколовский решили восстановить общение ради общей дочери Мии. Как сообщают близкие экс-супругов, ребята вновь подписались друг на друга в социальных сетях и наконец-то начали вести мирный диалог.
После того, как имущество оказалось поделено, развод состоялся, а страсти немного улеглись, Рита Дакота наконец нашла в себе силы простить Соколовского и возобновить с ним общение. Конечно, о том, чтобы проводить вместе время, как это у пары было принято раньше, речь не идет, но ребята все-таки поняли, что они друг другу люди не чужие. Поэтому сейчас у них прекрасно получается общаться как брат и сестра. Хотя, следует заметить, что время с дочерью каждый из них проводит по отдельности.
Как рассказывают приближённые певицы, Рита уже не пытается покинуть квартиру, когда Влад приезжает за Мией. Да и в целом она больше не держит на него зла, но осадок от неприятных подробностей их семейной жизни всё-таки остался. Хотя и Дакота, и Соколовский всячески стараются забыть об этом и жить дальше. Тем более, что у каждого из них уже начала налаживается личная жизнь.
Известно, что Влад вступил в отношения с фитнес-тренером Натальей, с которой их связывает любовь к спорту и стремление к красоте тела. Молодые люди проводят вместе много времени, ходят на вечеринки и путешествуют. По признанию Дакоты, ее сердце тоже сейчас не свободно. Но она, в отличие от своего бывшего мужа, не настолько откровенна и имя нового бойфренда открывать пока не собирается. Более того певица отметила, что когда у неё появятся вполне конкретные отношения, в которых она будет счастлива, посторонние вряд ли об этом узнают.
В настоящее время бывшие супруги решили, что их совместно приобретенная квартира в Москве достанется дочери Мии.
Краткая информация о Владе Соколовском
Имя: Влад Соколовский
Отчество: Андреевич
День рождения: 24.09.1991
Возраст: 27 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, танцор
Фотографии
Фотографии
А Вы бы простили человека, который причинил вам боль? 3
-
123 / 05.12.18 23:12Нет, никогда бы не простила! Простить такое, значит предать себя. И вообще, от людей которые делают тебе больно, надо держаться подальше. Если такое случилось раз, обязательно случится второй и третий. Это - закон жизни. Поэтому если вы не мазохист, бегите от всего этого . При этом, я не хочу сказать , что все люди обманщики и предатели. Но те, кто таковыми является, никогда не станут другими . Так я отвечу на ваш вопрос.
-
Ленка / 05.12.18 22:38Красивая пара, жалко, что расстались. Я вот думаю - может они еще будут вместе. Если верить их словам, там них была большая любовь. На мой взгляд, такое чувство быстро не проходит. Хотя, конечно, измены Соколовского это никак не объясняет. Но у меня почему-то возникло такое ощущение, что Рита смягчилась к нему и может быть даже готова вернуть его в семью.
-
О / 05.12.18 22:30Быстро она его простила! Не ожидала. Я бы так не смогла! Говорят же, что там была не одна измена, а десяток, хотя конечно со свечкой я не стояла, но после такого простить всё равно трудно. Даже если у вас совместный ребёнок.