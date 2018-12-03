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Мишель Обама дала совет Меган Маркл


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Меган Маркл приходится приспосабливаться к ее новой роли одной из самых известных женщин мира. И бывшая первая леди США Мишель Обама решила дать дельный совет девушке.

Мишель была первой леди на протяжении восьми лет и знает, что такое находиться в уникальном положении, в каком оказалась Меган. Мишель оказалась под пристальным вниманием всего мира в 2009 году, когда ее муж, Барак Обама, был избран президентом Соединенных Штатов. Мишель очень хорошо знает, как вести себя в подобных обстоятельствах.

В то время как Меган все чаще критикуют, Мишель рекомендует ей сделать шаг назад, смириться и постараться свыкнуться с новой ролью настолько, насколько это возможно. «Как и я, Меган, вероятно, никогда не думала, что ей придется вести такую жизнь, - говорит Мишель в интервью изданию Good Housekeeping. – При этом давление оказывается как со стороны окружающих, так и от себя самой. Самый главный мой совет в такой ситуации - не торопиться и дать себе немного времени. Первые несколько месяцев в Белом доме я провела, беспокоясь о том, как пойдут дела у моих дочерей на новом месте, в школе и с новыми друзьями. Только после того, как я убедилась, что все в порядке, я смогла заняться более амбициозными предприятиями. Имея такое положение, как у Меган, можно сделать много хорошего, и я думаю, что Меган увеличит ее влияние на других и свое собственное счастье, если она будет делать то, что отвечает ее личным устремлениям».

Чета Обама была приглашена на свадьбу Меган и принца Гарри, которая имела место в мае, но отклонила приглашение. Считается, что они сделали это из деликатных соображений, ведь президент Трамп приглашен не был.

Краткая информация о Мишель Обаме

Имя: Мишель Обама

День рождения: 17.01.1964

Возраст: 54 года

Место рождения: г. Чикаго, США

Рост: 180 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: супруга 44-го президента США, юрист

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0 Не нравится 0 Нравится 03.12.2018 Теги: мишель обама

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