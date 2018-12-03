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Гуф признался Кети Топурии в вечной любви


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Совсем недавно стало известно об окончательном расставании рэпера Гуфа и солистки группы "А Студио" Кети Топурии. Тогда поклонники всерьез полагали, что это случилась из-за 18-летней жительницы Екатеринбурга Яны, которая во всеуслышание рассказала о своем романе с исполнителем. Но, сам Алексей Долматов, общаясь с поклонниками, опровергнул эту информацию.

Так, популярный исполнитель сообщил, что будет любить Кети до конца своих дней. Более того, когда некоторое время назад в Сети разгорелся скандал с его именем и якобы были обнародованы скандальные подробности интимной жизни рэпера, он всерьез намеревался идти на известное ток-шоу, чтобы рассказать свою правду. Но, близкие люди отговорили его от этого шага. Про Яну же Гуф высказался совсем недвусмысленно,  подчеркнув, что она для него ничего не значит и это была лишь мимолетная интрижка, которая, вопреки расхожему мнению, не стала причиной расставания с Кети Топурия.

А вот у екатеринбурженки Яны Шевцовой есть свое мнение на этот счет. Во-первых, она до сих пор с теплотой вспоминает свои отношения с Алексеем, делая акцент на том, что им было очень хорошо вместе. А во-вторых, признается, что мечтала выйти замуж за Долматова и родить ему ребенка. Более, того, Яна высказалась, что для Кети Гуф не пара и певица достойна лучшего, а вот она ему в самый раз и теперь Шевцова надеется, что артист немного остынет и приедет к ней поговорить. "Если у меня будет шанс, почему бы и нет? Все-таки, столько лет с человеком" - призналась девушка.

А пока 18-летняя любовница рэпера бережно хранит все его подарки, среди которых огромный плюшевый медведь и крест с драгоценными камнями, стоимостью более миллиона рублей. Кстати, точно такой же крест Гуф в свое время подарил и Кети Топурии. 


0 Не нравится 0 Нравится 03.12.2018 Теги: Алексей Долматов

А как вы считаете, почему расстались Гуф и Топурия? 3  

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  • 1111 / 03.12.18 23:06
    -
    0
    +
    Гуф, Топурия, Яна - очередной любовный треугольник. Когда о серьезных вещах будем говорить?! В стране творится черт те что, но обсуждают этих вот "звезд". Очередная глупость, которая должна отвлечь людей от настоящих проблем.
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  • Агния / 03.12.18 23:04
    -
    1
    +
    И правда, настоящая мода на вот такую вот грязь. Какие-то малоизвестные девицы то и дело рассказывают свои пошлые истории и строят из себя жертв. А все для того, чтобы их показали на всю страну. Ведь это как потом можно раскрутить свой инстаграм и заработать на рекламе! Уже того стоит. Ни чести, ни достоинства! Все ради дешевого пиара!
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  • Смурфик / 03.12.18 23:00
    -
    2
    +
    Они оба мне не нравятся, ни Топурия, ни Гуф, но расстались они по вполне объективным причинам - он действительно ей не подходит. Видно, что Топурия выше его на голову во всех смыслах, он рядом с ней как босяк. И она просто это поняла, вот и отправила его восвояси. А Яна эта подвернулась случайно. Сейчас многие пытаются стать известными за счет популярных исполнителей. Мода такая пошла.
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