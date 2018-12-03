Гуф признался Кети Топурии в вечной любви

Совсем недавно стало известно об окончательном расставании рэпера Гуфа и солистки группы "А Студио" Кети Топурии. Тогда поклонники всерьез полагали, что это случилась из-за 18-летней жительницы Екатеринбурга Яны, которая во всеуслышание рассказала о своем романе с исполнителем. Но, сам Алексей Долматов, общаясь с поклонниками, опровергнул эту информацию.

Так, популярный исполнитель сообщил, что будет любить Кети до конца своих дней. Более того, когда некоторое время назад в Сети разгорелся скандал с его именем и якобы были обнародованы скандальные подробности интимной жизни рэпера, он всерьез намеревался идти на известное ток-шоу, чтобы рассказать свою правду. Но, близкие люди отговорили его от этого шага. Про Яну же Гуф высказался совсем недвусмысленно, подчеркнув, что она для него ничего не значит и это была лишь мимолетная интрижка, которая, вопреки расхожему мнению, не стала причиной расставания с Кети Топурия.

А вот у екатеринбурженки Яны Шевцовой есть свое мнение на этот счет. Во-первых, она до сих пор с теплотой вспоминает свои отношения с Алексеем, делая акцент на том, что им было очень хорошо вместе. А во-вторых, признается, что мечтала выйти замуж за Долматова и родить ему ребенка. Более, того, Яна высказалась, что для Кети Гуф не пара и певица достойна лучшего, а вот она ему в самый раз и теперь Шевцова надеется, что артист немного остынет и приедет к ней поговорить. "Если у меня будет шанс, почему бы и нет? Все-таки, столько лет с человеком" - призналась девушка.

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А пока 18-летняя любовница рэпера бережно хранит все его подарки, среди которых огромный плюшевый медведь и крест с драгоценными камнями, стоимостью более миллиона рублей. Кстати, точно такой же крест Гуф в свое время подарил и Кети Топурии.