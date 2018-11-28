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Васильев считает, что Бузова стала иконой стиля для народа


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Александр Васильев, который позволяет себе резкие высказывания в адрес звезд эстрады, модные образы Ольги Бузовой обошел стороной. Критик отметил, что не включать ее в число отечественных икон стиля сегодня, сложно.

По словам Александра Васильева, она стала ярким представителем основной массы населения. В период времени, когда движущей силой, задающей тренды, стали социальные сети, отрицать ее влияние было бы глупо.

По мнению критика, Ольга получила популярность благодаря своей обыденности. Ее нельзя назвать эталоном красоты или образцом умственных способностей. Вместе с тем, она симпатичная и не дура. В чем-то она кажется вульгарной, но черту дозволенного все же не пересекает, балансируя на этой грани. Добавляет ей привлекательности в глазах пользователей статус разведенной женщины, которой изменили, а также прибыли, которые она извлекает, в том числе и из социальных сетей. Это создает иллюзию схожести. Каждому кажется, что он так тоже сможет, ведь есть пример тому – Бузова.

Отметим, что до этого в список образцов современного элегантного стиля Васильев включал лишь нескольких представительниц светского общества: Ксению Собчак, Ренату Литвинову и свою коллегу Эвелину Хромченко.

Назвал Александр и мужчин, чей имидж сегодня можно брать в качестве образца хорошего вкуса. Это Сергей Шнуров и Дмитрий Нагиев. 

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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0 Не нравится 0 Нравится 28.11.2018 Теги: Ольга Бузова

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