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Певец Элджей из-за угроз отменил концерт в Якутске


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Певец Элджей был вынужден отменить свой концерт в Якутске, планировавшийся на 28 ноября, из-за угроз, которые обрушились в его адрес.

С именем самого известного в нашей стране хип-хоп исполнителя сегодня связано очень много негатива. Общественность обвиняет Алексея Узенюка (это настоящее имя Элджея) в пропаганде нездорового образа жизни, алкоголя и запрещенных веществ. Так, совсем недавно стало известно, что от передозировки препаратами скончалась юная поклонница певца - девушка по имени Ольга, которой было всего 16 лет. Вскоре после случившегося, мама школьницы опубликовала в Интернете письмо, адресованное Элджею, в котором рассказала, как ее дочь умирала с улыбкой на губах под его песню "Экстази, меня унеси".

 Вся эта ситуация вызвала огромный общественный резонанс. И на Алексея Узенюка в Сети началась настоящая травля. Более того, в том же Якутске, где исполнитель вынужденно отменил концерт, неизвестные обещали с ним расправиться. И сколько бы усилий не прилагали организаторы к тому, чтобы Элджей все-таки приехал в их город, у них ничего не вышло. "С сожалением мы вынуждены сообщить, что концерт исполнителя Элджея отменяется.  Несмотря на то, что продано 1500 билетов и роздано около 500 пригласительных, мы решили отменить концерт. У нас нет другого выбора", - значилось в официальном обращении.

Помимо этого, стало известно, что управление образования в регионе разослало по всем школам рекомендации, призывающие не пускать учащихся на выступление Элджея. Связано это было с тем, что его песни могут вызвать у подростков желание выкурить сигарету, выпить алкоголь или принять участие в азартных играх. Сам хип-хоп исполнитель данную ситуацию никак не комментирует.  


0 Не нравится 0 Нравится 28.11.2018 Теги: Элджей

А Вы считаете, что творчество Элджея пагубно влияет на молодежь? 4  

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  • Радитска Кэт / 28.11.18 16:37
    -
    1
    +
    Не знаю, что там у него за песни - никогда их не слушала, но вот образ у него, конечно, отталкивающий. Это на мой тридцатилетний взгляд. Линзы эти ужасные, волосы не пойми какие и вечно с высунутым языком. Смотреть противно. Другое дело Сережа Жуков из "Руки Вверх" Обаятельный и всегда веселый. Приятно посмотреть :)
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  • wdwd / 28.11.18 16:34
    -
    1
    +
    Я считаю, что молодежь на самом деле не прислушивается к словам. Это больше свойственно взрослым. Подростки же просто наслаждаются ритмами его музыки. У меня слушает этого рэпера младшая сестра. Ей 15. И судя по тому, что у нее в голове, я сомневаюсь, что она всерьез о чем-то там задумывается.
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  • С / 28.11.18 16:27
    -
    1
    +
    Песни Элджея действительно опасны для неустойчивой подростковой психики. То, что он в них преподносит, сложно назвать нормальным. И его еще назвали самым прослушиваемым исполнителем в России?!
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  • РукаЛицо / 28.11.18 16:18
    -
    1
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    Ох, какой же он.... Слов подобрать не могу, как мне не нрав этот, с позволения сказать, музыкант!
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