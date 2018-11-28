Певец Элджей из-за угроз отменил концерт в Якутске

Певец Элджей был вынужден отменить свой концерт в Якутске, планировавшийся на 28 ноября, из-за угроз, которые обрушились в его адрес.

С именем самого известного в нашей стране хип-хоп исполнителя сегодня связано очень много негатива. Общественность обвиняет Алексея Узенюка (это настоящее имя Элджея) в пропаганде нездорового образа жизни, алкоголя и запрещенных веществ. Так, совсем недавно стало известно, что от передозировки препаратами скончалась юная поклонница певца - девушка по имени Ольга, которой было всего 16 лет. Вскоре после случившегося, мама школьницы опубликовала в Интернете письмо, адресованное Элджею, в котором рассказала, как ее дочь умирала с улыбкой на губах под его песню "Экстази, меня унеси".

Вся эта ситуация вызвала огромный общественный резонанс. И на Алексея Узенюка в Сети началась настоящая травля. Более того, в том же Якутске, где исполнитель вынужденно отменил концерт, неизвестные обещали с ним расправиться. И сколько бы усилий не прилагали организаторы к тому, чтобы Элджей все-таки приехал в их город, у них ничего не вышло. "С сожалением мы вынуждены сообщить, что концерт исполнителя Элджея отменяется. Несмотря на то, что продано 1500 билетов и роздано около 500 пригласительных, мы решили отменить концерт. У нас нет другого выбора", - значилось в официальном обращении.

Помимо этого, стало известно, что управление образования в регионе разослало по всем школам рекомендации, призывающие не пускать учащихся на выступление Элджея. Связано это было с тем, что его песни могут вызвать у подростков желание выкурить сигарету, выпить алкоголь или принять участие в азартных играх. Сам хип-хоп исполнитель данную ситуацию никак не комментирует.