Шаляпин видит в Виталине мать своего будущего ребенка

Свои отношения Прохор и Виталина по-прежнему не хотят комментировать. Лишь незадолго до своего 35-го Дня рождения Прохор сделал признание, что видит Цымбалюк-Романовскую матерью своего будущего ребенка.

Шаляпин рассказал, что раздумывая о семье, он понял, что хотел бы дать своему малышу максимум, начиная от материальных благ и заканчивая высокими духовным ценностями. Певец считает, что подобные стремления должны быть у двоих родителей. Виталина, по его мнению, идеально бы справилась с подобной ролью.

Рассуждения певца вовсе не означают скорого брака и рождения первенца. Прохор пояснил, что, несмотря на свои 35 лет, наличие материального достатка и славы, он к такой ответственности пока не готов. Причина тому – нелюбовь к детям. При этом певец понимает, что его нынешние чувства и установки, скорее всего, кардинально поменяются, когда на свет появится его собственный малыш.