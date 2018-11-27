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Шаляпин видит в Виталине мать своего будущего ребенка


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Свои отношения Прохор и Виталина по-прежнему не хотят комментировать. Лишь незадолго до своего 35-го Дня рождения Прохор сделал признание, что видит Цымбалюк-Романовскую матерью своего будущего ребенка.

Шаляпин рассказал, что раздумывая о семье, он понял, что хотел бы дать своему малышу максимум, начиная от материальных благ и заканчивая высокими духовным ценностями. Певец считает, что подобные стремления должны быть у двоих родителей. Виталина, по его мнению, идеально бы справилась с подобной ролью.

Рассуждения певца вовсе не означают скорого брака и рождения первенца. Прохор пояснил, что, несмотря на свои 35 лет, наличие материального достатка и славы, он к такой ответственности пока не готов. Причина тому – нелюбовь к детям. При этом певец понимает, что его нынешние чувства и установки, скорее всего, кардинально поменяются, когда на свет появится его собственный малыш.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентовали вчера с Виталиной @vitalinaromanovskaya в финале грандиозного по своим масштабам мероприятия «Русский силуэт» в гостином дворе, нашу новую песню «Я больше не буду» , написанную специально для нас Кимом Брейтбургом. 🌟За видео с выступления отдельное спасибо @shalyapin_media 😘❤️ #гостиныйдвор #виталинацымбалюкромановская #прохоршаляпин #русскийсилуэт #грандиозноешоу #москва #ноябрь2018 #ябольшенебуду #юмор #песни

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

Виталина подобные заявления Прохора никак не комментирует. Вместе парочка охотно рассказывает только о своих творческих проектах. Их первая совместная композиция уже увидела свет и сейчас они активно трудятся над другими песнями. Новоиспеченный творческий тандем приносит максимум удовольствия и Виталине, и Прохору. Кстати, ни у кого из них детей нет. 

Краткая информация о Прохоре Шаляпине

Имя: Прохор Шаляпин

Отчество: Андреевич

День рождения: 26.11.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Волгоград

Рост: 193 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, композитор

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0 Не нравится 0 Нравится 27.11.2018 Теги: Прохор Шаляпин

Отношения Виталины и Прохора – это любовь или пиар? 3  

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