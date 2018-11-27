Шаляпин видит в Виталине мать своего будущего ребенка
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Свои отношения Прохор и Виталина по-прежнему не хотят комментировать. Лишь незадолго до своего 35-го Дня рождения Прохор сделал признание, что видит Цымбалюк-Романовскую матерью своего будущего ребенка.
Шаляпин рассказал, что раздумывая о семье, он понял, что хотел бы дать своему малышу максимум, начиная от материальных благ и заканчивая высокими духовным ценностями. Певец считает, что подобные стремления должны быть у двоих родителей. Виталина, по его мнению, идеально бы справилась с подобной ролью.
Рассуждения певца вовсе не означают скорого брака и рождения первенца. Прохор пояснил, что, несмотря на свои 35 лет, наличие материального достатка и славы, он к такой ответственности пока не готов. Причина тому – нелюбовь к детям. При этом певец понимает, что его нынешние чувства и установки, скорее всего, кардинально поменяются, когда на свет появится его собственный малыш.
Презентовали вчера с Виталиной @vitalinaromanovskaya в финале грандиозного по своим масштабам мероприятия «Русский силуэт» в гостином дворе, нашу новую песню «Я больше не буду» , написанную специально для нас Кимом Брейтбургом. 🌟За видео с выступления отдельное спасибо @shalyapin_media 😘❤️ #гостиныйдвор #виталинацымбалюкромановская #прохоршаляпин #русскийсилуэт #грандиозноешоу #москва #ноябрь2018 #ябольшенебуду #юмор #песни
Виталина подобные заявления Прохора никак не комментирует. Вместе парочка охотно рассказывает только о своих творческих проектах. Их первая совместная композиция уже увидела свет и сейчас они активно трудятся над другими песнями. Новоиспеченный творческий тандем приносит максимум удовольствия и Виталине, и Прохору. Кстати, ни у кого из них детей нет.
Краткая информация о Прохоре Шаляпине
Имя: Прохор Шаляпин
Отчество: Андреевич
День рождения: 26.11.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Волгоград
Рост: 193 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певец, композитор