Юная любовница Гуфа заявила о своей беременности

Скандал с изменой Гуфа набирает обороты. Яна, которая на протяжении двух лет находилась в интимной связи с рэпером, заявила о своей беременности. В качестве подтверждения слов она опубликовала снимок теста с двумя полосками на фоне своих ног в больничных бахилах.

Девушка пояснила, что оставлять ребенка она не собирается и намерена прервать беременность. Поклонники Гуфа засомневались в правдивости слов Яны, резонно заметив, что фотография с тестом неизвестного происхождения не может служить доказательством слов девушки. Тем более что справку с заключением врача любовница исполнителя предоставлять не стала.

Алексей Долматов по-прежнему хранит молчание и никак не комментирует происходящее. Немного многословнее оказалась Кети Топурия. Сразу после публикации скринов переписки и аудио сообщений своего молодого человека, она пыталась отшутиться в аккаунте инстаграм, но на прямые вопросы журналистов об отношениях с Гуфом, Кети все же ответила. Она пояснила, что уже давно не общается с исполнителем, и о том, что происходит в его жизни, не осведомлена. Именно поэтому комментировать ей нечего. Таким образом, певица подтвердила факт расставания.

Особо любопытные подписчики Гуфа обратили внимание, что в разгар скандала рэпер вновь подписался на аккаунт своей бывшей девушки Леси. До начала романа с Топурия Леся и Гуф были вместе. Они летали на Бали, чтобы проведать сына, проживающего с первой женой исполнителя.

Интересно, что единственная официальная супруга Алексея Айза Анохина разошлась с ним из-за регулярных измен. Пара предпринимала попытку воссоединиться, но рэпер продолжал устраивать вечеринки и гулять. Мириться с этим жена не стала и окончательно ушла от Долматова, забрав сына.