 
 
 

 
 
На главную
 
 

Юная любовница Гуфа заявила о своей беременности


0 0

Скандал с изменой Гуфа набирает обороты. Яна, которая на протяжении двух лет находилась в интимной связи с рэпером, заявила о своей беременности. В качестве подтверждения слов она опубликовала снимок теста с двумя полосками на фоне своих ног в больничных бахилах.

Девушка пояснила, что оставлять ребенка она не собирается и намерена прервать беременность. Поклонники Гуфа засомневались в правдивости слов Яны, резонно заметив, что фотография с тестом неизвестного происхождения не может служить доказательством слов девушки. Тем более что справку с заключением врача любовница исполнителя предоставлять не стала.

Алексей Долматов по-прежнему хранит молчание и никак не комментирует происходящее. Немного многословнее оказалась Кети Топурия. Сразу после публикации скринов переписки и аудио сообщений своего молодого человека, она пыталась отшутиться в аккаунте инстаграм, но на прямые вопросы журналистов об отношениях с Гуфом, Кети все же ответила. Она пояснила, что уже давно не общается с исполнителем, и о том, что происходит в его жизни, не осведомлена. Именно поэтому комментировать ей нечего. Таким образом, певица подтвердила факт расставания.

Особо любопытные подписчики Гуфа обратили внимание, что в разгар скандала рэпер вновь подписался на аккаунт своей бывшей девушки Леси. До начала романа с Топурия Леся и Гуф были вместе. Они летали на Бали, чтобы проведать сына, проживающего с первой женой исполнителя.

Интересно, что единственная официальная супруга Алексея Айза Анохина разошлась с ним из-за регулярных измен. Пара предпринимала попытку воссоединиться, но рэпер продолжал устраивать вечеринки и гулять. Мириться с этим жена не стала и окончательно ушла от Долматова, забрав сына. 

Краткая информация о Гуфе

Имя: Гуф

Отчество: Сергеевич

День рождения: 23.09.1979

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец

Смотреть фотографии с Гуфом

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 22.11.2018 Теги: Гуф

Вы верите в беременность любовницы Гуфа? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору