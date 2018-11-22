Юная любовница Гуфа заявила о своей беременности
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Скандал с изменой Гуфа набирает обороты. Яна, которая на протяжении двух лет находилась в интимной связи с рэпером, заявила о своей беременности. В качестве подтверждения слов она опубликовала снимок теста с двумя полосками на фоне своих ног в больничных бахилах.
Девушка пояснила, что оставлять ребенка она не собирается и намерена прервать беременность. Поклонники Гуфа засомневались в правдивости слов Яны, резонно заметив, что фотография с тестом неизвестного происхождения не может служить доказательством слов девушки. Тем более что справку с заключением врача любовница исполнителя предоставлять не стала.
Алексей Долматов по-прежнему хранит молчание и никак не комментирует происходящее. Немного многословнее оказалась Кети Топурия. Сразу после публикации скринов переписки и аудио сообщений своего молодого человека, она пыталась отшутиться в аккаунте инстаграм, но на прямые вопросы журналистов об отношениях с Гуфом, Кети все же ответила. Она пояснила, что уже давно не общается с исполнителем, и о том, что происходит в его жизни, не осведомлена. Именно поэтому комментировать ей нечего. Таким образом, певица подтвердила факт расставания.
Особо любопытные подписчики Гуфа обратили внимание, что в разгар скандала рэпер вновь подписался на аккаунт своей бывшей девушки Леси. До начала романа с Топурия Леся и Гуф были вместе. Они летали на Бали, чтобы проведать сына, проживающего с первой женой исполнителя.
Интересно, что единственная официальная супруга Алексея Айза Анохина разошлась с ним из-за регулярных измен. Пара предпринимала попытку воссоединиться, но рэпер продолжал устраивать вечеринки и гулять. Мириться с этим жена не стала и окончательно ушла от Долматова, забрав сына.
Краткая информация о Гуфе
Имя: Гуф
Отчество: Сергеевич
День рождения: 23.09.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 182 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец
Фотографии
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Вы верите в беременность любовницы Гуфа? 3
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Roza / 22.11.18 10:31Что Леся, что Топурия. У них там один кружок по интересам. У таких людей понятия верности, привязанности и чего-то высокого, нет. Так и будут в котелке вариться, бегая друг к другу.
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Стася / 22.11.18 10:29Оу! Гуф, всегда цепляющий Айзу уже после развода и нового брака, насчет какой-то девочки молчит. Повзрослел?
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Н. Миланович / 22.11.18 09:44Чушь. Месть обиженной и глупой девочки.