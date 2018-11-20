Разведенная Краско рассказала про «любовников»

28-летняя Наталья Краско в октябре официально развелась. Ее брак с известным советским актером Иваном Краско продержался три года. Изначально в этот союз не верил никто, а Наталье все время приписывали тайные романы.

Причиной скептического отношения к искренним чувствам пары, о которых заявляли и Иван, и Наталья, стала 60-летняя разница в возрасте. Подогревал слухи и тот факт, что Наталья во всеуслышание отказалась заводить детей. Со своей стороны Иван Иванович жаловался на отсутствие интимной близости. Наталья отказывала ему в утехах, ссылаясь на плохие бытовые условия и постоянное присутствие в квартире других родственников Ивана.

Много времени жена Краско проводила за границей. Путешествия стали ее страстью. Иван супругу не сопровождал. Совокупность фактов и возраст Натальи наталкивали всех на мысль, что не может у юной особы не быть любовника.

После получения бумаг о том, что Наталья и Иван больше не муж и жена, Краско выложила в сети инстаграм гневный пост. Она пояснила, что за годы брака уже привыкла читать о себе много всего нелестного, но последние сообщения стали выводить ее из себя. Она с сарказмом сообщила, что у нее имеется сразу три любовника и все они в возрасте: «одному 98, второму 99», а третий кавалер, по словам Натальи, и вовсе перешагнул вековой рубеж, ему 112 лет.

После этого заявления Наталья призвала издания и авторов «разоблачительных» статей перестать публиковать ересь, в которую ни один человек, находящийся в здравом уме, не поверит.