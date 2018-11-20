Кети Топурия и Гуф расстались из-за его измены
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Кети Топурия и рэпер Гуф официально расстались. Еще несколько дней назад молодые люди отписались друг от друга в Инстаграм и прекратили всяческое общение. Поклонники недоумевали, что же могло послужить причиной столь внезапного разрыва. Как оказалось - это измена.
Буквально за считанные часы обнародованная аудиозапись, на которой Гуф признает свою связь на стороне, облетела многочисленные интернет-ресурсы и телеграм-каналы. На ней четко слышно, как исполнитель возмущен тем фактом, что девушка, с которой он проводил время в своем загородном доме, взялась его шантажировать. "Ну, а как ты хочешь, чтобы я с тобой после это общался? Если ты таким способом хочешь меня к себе приманить, чтобы я от нее ушел, если ты на такое способна - скинуть моей бабе вот эти все фотки, давай, в путь" - негодует Алексей Долматов.
И похоже, что Яна из города Екатеринбург свою угрозу все-таки выполнила. Теперь Топурия и Гуф парой не являются. А их разлучница всерьез задумывается об охране, потому что опасается мести со стороны рэпера. По ее словам, мужчина продолжает звонить и писать ей, поэтому в целях своей безопасности Яна и сделала эту ситуацию публичной.
А познакомились Яна и Долматов в городе Москве. Девушка не скрывает, что изначально музыкант предложил ее подвезти, на что она охотно согласилась. Завязавшееся знакомство продолжилось в Екатеринбурге, куда рэпер приезжал с концертами. По рассказу Яны, молодой человек был достаточно пылким и говорил ей, как она ему нужна. Также, со слов екатеринбурженки, Алексей признавался в том, что его отношения с Кети давно наладан дышали: мол и скучно ему с ней и уйти он ни раз пытался.
Сам же Гуф эту шумиху вокруг своего имени никак не комментируют. А Кети Топурия на вопрос о расставании с возлюбленным ответила: "Теперь у меня Mickei Mouse".
А Вы верите, что у Топурии и Гуфа действительно была любовь? 4
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Светлана / 20.11.18 23:14Вот смотрю я на это и думаю, неужели порядочности в людях вообще не осталось? Неужели в нашем шоубизе нет нормальных семей, на которые хочется смотреть, нет нормальных людей, которые ведут себя адекватно,а не как, пардон, придурки. Вот что это Гуф? Кто он вообще? Я о нем впервые услышала только сейчас. И сразу какую-то грязь. А Топурия - она чем лучше? Родила ребенка от одного, разошлась и теперь "барахтается" в таких вот историях. Правильно, попиариться больше же нечем...
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Ха / 20.11.18 23:08Что Гуф этот, что Кети - все одно и тоже. И отношения их - дешевый пиар. А этой Яне денег небось приплатили, вот она и несет всякую чушь.
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Мандаринка / 20.11.18 22:52Неа, не верю. Все это очередной пиар. И "любовь" - пиар и измена - пиар. Для показухи и хайпа очередную слезливую историю придумали, чтобы на всех ток-шоу обсуждалось и подписчиков в том-же Инстаграме понабежало. Вот и вся причина. А там дальше реклама, деньги и т.д.
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Хиллер / 20.11.18 22:49Противный тип!