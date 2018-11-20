Кети Топурия и Гуф расстались из-за его измены

Кети Топурия и рэпер Гуф официально расстались. Еще несколько дней назад молодые люди отписались друг от друга в Инстаграм и прекратили всяческое общение. Поклонники недоумевали, что же могло послужить причиной столь внезапного разрыва. Как оказалось - это измена.

Буквально за считанные часы обнародованная аудиозапись, на которой Гуф признает свою связь на стороне, облетела многочисленные интернет-ресурсы и телеграм-каналы. На ней четко слышно, как исполнитель возмущен тем фактом, что девушка, с которой он проводил время в своем загородном доме, взялась его шантажировать. "Ну, а как ты хочешь, чтобы я с тобой после это общался? Если ты таким способом хочешь меня к себе приманить, чтобы я от нее ушел, если ты на такое способна - скинуть моей бабе вот эти все фотки, давай, в путь" - негодует Алексей Долматов.

И похоже, что Яна из города Екатеринбург свою угрозу все-таки выполнила. Теперь Топурия и Гуф парой не являются. А их разлучница всерьез задумывается об охране, потому что опасается мести со стороны рэпера. По ее словам, мужчина продолжает звонить и писать ей, поэтому в целях своей безопасности Яна и сделала эту ситуацию публичной.

А познакомились Яна и Долматов в городе Москве. Девушка не скрывает, что изначально музыкант предложил ее подвезти, на что она охотно согласилась. Завязавшееся знакомство продолжилось в Екатеринбурге, куда рэпер приезжал с концертами. По рассказу Яны, молодой человек был достаточно пылким и говорил ей, как она ему нужна. Также, со слов екатеринбурженки, Алексей признавался в том, что его отношения с Кети давно наладан дышали: мол и скучно ему с ней и уйти он ни раз пытался.

Сам же Гуф эту шумиху вокруг своего имени никак не комментируют. А Кети Топурия на вопрос о расставании с возлюбленным ответила: "Теперь у меня Mickei Mouse".