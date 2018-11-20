 
 
 

 
 
На главную
 
 

Кети Топурия и Гуф расстались из-за его измены


0 0

Кети Топурия и рэпер Гуф официально расстались. Еще несколько дней назад молодые люди отписались друг от друга в Инстаграм и прекратили всяческое общение. Поклонники недоумевали, что же могло послужить причиной столь внезапного разрыва. Как оказалось - это измена.

Буквально за считанные часы обнародованная аудиозапись, на которой Гуф признает свою связь на стороне, облетела многочисленные интернет-ресурсы и телеграм-каналы. На ней четко слышно, как исполнитель возмущен тем фактом, что девушка, с которой он проводил время в своем загородном доме, взялась его шантажировать. "Ну, а как ты хочешь, чтобы я с тобой после это общался? Если ты таким способом хочешь меня к себе приманить, чтобы я от нее ушел, если ты на такое способна - скинуть моей бабе вот эти все фотки, давай, в путь" - негодует Алексей Долматов.

И похоже, что Яна из города Екатеринбург свою угрозу все-таки выполнила. Теперь Топурия и Гуф парой не являются. А их разлучница всерьез задумывается об охране, потому что опасается мести со стороны рэпера.  По ее словам, мужчина продолжает звонить и писать ей, поэтому в целях своей безопасности Яна и сделала эту ситуацию публичной.

А познакомились Яна и Долматов в городе Москве. Девушка не скрывает, что изначально музыкант предложил ее подвезти, на что она охотно согласилась. Завязавшееся знакомство продолжилось в Екатеринбурге, куда рэпер приезжал с концертами. По рассказу Яны, молодой человек был достаточно пылким и говорил ей, как она ему нужна. Также, со слов екатеринбурженки,  Алексей признавался в том, что его отношения с Кети давно наладан дышали: мол и скучно ему с ней и уйти он ни раз пытался.

Сам же Гуф эту шумиху вокруг своего имени никак не комментируют. А Кети Топурия на вопрос о расставании с возлюбленным ответила: "Теперь у меня Mickei Mouse".  


0 Не нравится 0 Нравится 20.11.2018 Теги: Алексей Долматов

А Вы верите, что у Топурии и Гуфа действительно была любовь? 4  

Оставить комментарий
  • Светлана / 20.11.18 23:14
    -
    3
    +
    Вот смотрю я на это и думаю, неужели порядочности в людях вообще не осталось? Неужели в нашем шоубизе нет нормальных семей, на которые хочется смотреть, нет нормальных людей, которые ведут себя адекватно,а не как, пардон, придурки. Вот что это Гуф? Кто он вообще? Я о нем впервые услышала только сейчас. И сразу какую-то грязь. А Топурия - она чем лучше? Родила ребенка от одного, разошлась и теперь "барахтается" в таких вот историях. Правильно, попиариться больше же нечем...
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ха / 20.11.18 23:08
    -
    0
    +
    Что Гуф этот, что Кети - все одно и тоже. И отношения их - дешевый пиар. А этой Яне денег небось приплатили, вот она и несет всякую чушь.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мандаринка / 20.11.18 22:52
    -
    0
    +
    Неа, не верю. Все это очередной пиар. И "любовь" - пиар и измена - пиар. Для показухи и хайпа очередную слезливую историю придумали, чтобы на всех ток-шоу обсуждалось и подписчиков в том-же Инстаграме понабежало. Вот и вся причина. А там дальше реклама, деньги и т.д.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Хиллер / 20.11.18 22:49
    -
    0
    +
    Противный тип!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору