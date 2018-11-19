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Наследство Евгения Осина


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17 ноября стало известно о гибели Евгения Осина. В качестве официальной причины смерти значится остановка сердца. По предположению медиков, сердечно-сосудистая система певца не выдержала очередного затяжного запоя. Еще при жизни, кроме проблем с сердцем, у Осина диагностировали цирроз печени. Также в 2018 году артист попал в клинику из-за проблем с ногами. Евгений перестал их чувствовать и с большим трудом передвигался.

Тело Осина обнаружила его сестра. Женщина стала беспокоиться после того, как Евгений на протяжении нескольких дней не выходил на связь. Тело брата она нашла в его же квартире.

Похороны артиста назначены на вторник, 20 ноября. Из близких родственников у Евгения имеется родная дочь, которую он признал официально. 16-летняя Агния отца не любила еще при жизни и категорически отказывалась общаться с ним. Также у Евгения есть родная сестра, а несколько лет назад появилась еще одна дочь .

О существовании девочки Осин не знал и по началу отказывался ее принимать, но позже согласился на процедуру удочерения девочки. Произошло это весной 2018 года. Из-за проблем с алкоголем решить этот вопрос артист так и не успел.

Достоверно известно, что после смерти певца родственникам придется делить его квартиру в столице. Располагается она на Карамышевской набережной. Стоимость недвижимости оценивается в 35 млн. рублей. Также ходили разговоры о том, что у Осина имелась не одна квартира, но часть недвижимости он успел продать. На эти деньги он гулял и купил себе мотоцикл, на котором позже попал в небольшое ДТП и сломал руку.

Что сейчас с транспортным средством, и имеются ли еще какие-то объекты недвижимости, достоверно неизвестно. По сообщениям СМИ, Осин успел составить завещание. Согласно документу, единственная квартира, о которой достоверно известно всем, должна достаться Агнии. 

Краткая информация о Евгении Осине

Имя: Евгений Осин

Отчество: Викторович

День рождения: 04.10.1964

Возраст: 54 года

Место рождения: Москва

Рост: 168 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певец

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0 Не нравится 1 Нравится 19.11.2018 Теги: Евгений Осин

Вы испытываете жалость к артисту? 4  

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  • Васаби / 19.11.18 18:31
    -
    1
    +
    С какого такого горя Осин начал пить? Абсолютная посредственность стала внезапно популярной, получила деньги и возможности и так оскотинилась в итоге. Алкоголь это не грипп, это всегда выбор. Нельзя заразиться и всегда можно вылечиться ( уж Осину так точно). Поэтому жалеть его надо было возможно на этапе спивания , жалеть, что мозга нет и есть полная распущенность. А сейчас это даже из серии отмучился, ибо конец всех алкашей это некрасивый уход. Мне никак. Умер и умер. Прос..свой счастливый билет жизни....
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  • Never_sleep / 19.11.18 10:07
    -
    3
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    Нет. Каждый отвечает сам за себя. Никто не мешал ему жить по-человечески.
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  • Оболонская / 19.11.18 09:45
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    1
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    На определенном этапе пагубные привычки порабощают… Светлая память ему. Жаль, что так вышло.
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  • Лина / 19.11.18 09:41
    -
    1
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    Исполнил два хита в молодости и все – уже артист. То поносили его как алкоголика по всем каналам, теперь всей страной жалеть будем.
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