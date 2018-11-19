Максим Фадеев дал первый за 20 лет сольный концерт

Макс Фадеев вернулся на сцену спустя 20 лет. Из-за проблем со здоровьем певец и композитор долгие годы не мог выступать. Но вот, спустя столько времени, решение было найдено. И к радости всех поклонников исполнителя, Максим дал первый сольный экспериментальный концерт под крышей Крокус Сити Холла.

Напомним, что многие годы продюсер пытался восстановить свой слух, который был нарушен из-за сильнейшей контузии. Врачи строго запрещали ему находиться там, где могут быть резкие и очень громкие звуки, поэтому всю свою музыкальную деятельность он вел исключительно в стенах студии. И вдруг долгожданная новость - Фадеев вернулся на сцену в качестве исполнителя. При этом, он не отрицал, что восстановить здоровье до конца ему так и не удалось, а это значит, что определенные ограничения для Максима все-таки имели место быть.

Так, специально для того, чтобы огородить певца от шумов зрительного зала, для него построили отдельную рабочую зону, где он практически все время и находился. Там же располагалось и необходимая аппаратура для его "шлема". Кстати, именно это хитроумное устройство и помогло Фадееву выйти на сцену."Я многие годы пытался научиться не слыша слышать и сегодня я могу с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что произойдет на концерте", - поделился артист. Также Максим отметил, что все звуковые вибрации он ощущал через собственные кости, а темп музыки ему подсказывали индикаторы света.

​

Помимо самого артиста, в Крокус Сити Холле его песни исполняли: рэпер Баста, Наргиз, Григорий Лепс, группа "Серебро", Эмин и другие.