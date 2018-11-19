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Максим Фадеев дал первый за 20 лет сольный концерт


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Макс Фадеев вернулся на сцену спустя 20 лет. Из-за проблем со здоровьем певец и композитор долгие годы не мог выступать. Но вот, спустя столько времени, решение было найдено. И к радости всех поклонников исполнителя, Максим дал первый сольный экспериментальный концерт под крышей Крокус Сити Холла.

Напомним, что многие годы продюсер пытался восстановить свой слух, который был нарушен из-за сильнейшей контузии. Врачи строго запрещали ему находиться там, где могут быть резкие и очень громкие звуки, поэтому всю свою музыкальную деятельность он вел исключительно в стенах студии. И вдруг долгожданная новость - Фадеев вернулся на сцену в качестве исполнителя. При этом, он не отрицал, что восстановить здоровье до конца ему так и не удалось, а это значит, что определенные ограничения для Максима все-таки имели место быть.

Так, специально для того, чтобы огородить певца от шумов зрительного зала, для него построили отдельную рабочую зону, где он практически все время и находился. Там же располагалось и необходимая аппаратура для его "шлема". Кстати, именно это хитроумное устройство и помогло Фадееву выйти на сцену."Я многие годы пытался научиться не слыша слышать и сегодня я могу с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что произойдет на концерте", - поделился артист. Также Максим отметил, что все звуковые вибрации он ощущал через собственные кости, а темп музыки ему подсказывали индикаторы света. 

Помимо самого артиста, в Крокус Сити Холле его песни исполняли: рэпер Баста, Наргиз, Григорий Лепс, группа "Серебро", Эмин и другие.


0 Не нравится 0 Нравится 19.11.2018 Теги: Максим Фадеев

Слушаете ли Вы песни Максима Фадеева? 4  

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  • Сушка / 19.11.18 23:47
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    А мне он не нравится. Вызывает неприятные эмоции. Возможно, это связано с его внешностью. Для меня она отталкивающая. Песен его не слушаю.
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  • Заводной Апельсин Тула / 19.11.18 23:45
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    Вот что значит талантливый человек талантлив во всем. Гениальный продюсер, замечательный автор музыки и текстов, потрясающий певец и даже актер. Поправьте, если я что-то упустила. Очень-очень рада, что он сумел вернуться на сцену. Это прекрасно!
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  • Миланет / 19.11.18 23:40
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    Я бы тоже хотела на концерт пойти, а сейчас смотрю видео и очень сожалею, что не была 15 ноября в Крокусе. Надо было уговаривать мужа и идти. Ладно, он же вернулся, как говорят, значит, концерт не последний. Ждем следующего.
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  • Dfkbr / 19.11.18 23:37
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    Очень даже слушаю. Его песни замечательные, душевные, безумно талантливые и искреннее. Не многие на нашей эстраде могут этим похвастаться. И то, что Максим вернулся - это прекрасно. Жаль билета не купила на его концерт - уехала в командировку. Но если такая возможность еще представится, обязательно пойду его послушать.
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