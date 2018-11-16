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Ротару вдвое увеличила гонорар за выступление


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О том, где находится София Михайловна сейчас, и почему отказывается от множества выгодных предложений, рассказал ее концертный директор.

По словам Сергея Лаврова, проблемы со здоровьем, которые возникли у певицы в конце лета 2018 года, заставили ее пересмотреть приоритеты. В августе во время выступления на частном закрытом мероприятии Ротару стало плохо, она упала в обморок и была доставлена в больницу.

Подозрения на инсульт не подтвердились, но врачи отметили, что София Михайловна до этого уже перенесла несколько микро кровоизлияний в мозг. Певица вспомнила, чтобы были ситуации, когда ей становилось плохо, но она, вместо обращения к специалистам, отлеживалась и вновь возвращалась к работе.

После улучшения самочувствия певица вернулась в Киев. В столице Украины у нее есть частный дом с внушительной прилегающей территорией. Большую часть времени она проводит там, наслаждаясь чистым воздухом и общением с родными.

Работать София соглашается, но далеко не всегда. Многочисленные предложения выступить на сцене в Москве она отклонила. Ротару не хочет подвергать здоровье риску. Ради одного появления в российской столице ей придется перенести сразу четыре воздушных рейса. Для нее это слишком большая нагрузка.

Кроме этого, София Михайловна увеличила гонорар. Теперь организаторам и заказчикам придется заплатить 100 тысяч долларов за готовую программу выступления. Интересно, что спрос на певицу не упал. В течение октября она отработала три корпоратива в Казахстане. В эту страну София отправляется охотнее, так как из Киева в Астану идут прямые рейсы. 

Краткая информация о Софии Ротару

Имя: София Ротару

Отчество: Михайловна

День рождения: 07.08.1947

Возраст: 71 год

Место рождения: с. Маршинцы, Украина

Рост: 170 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 16.11.2018 Теги: София Ротару

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