Ротару вдвое увеличила гонорар за выступление
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О том, где находится София Михайловна сейчас, и почему отказывается от множества выгодных предложений, рассказал ее концертный директор.
По словам Сергея Лаврова, проблемы со здоровьем, которые возникли у певицы в конце лета 2018 года, заставили ее пересмотреть приоритеты. В августе во время выступления на частном закрытом мероприятии Ротару стало плохо, она упала в обморок и была доставлена в больницу.
Подозрения на инсульт не подтвердились, но врачи отметили, что София Михайловна до этого уже перенесла несколько микро кровоизлияний в мозг. Певица вспомнила, чтобы были ситуации, когда ей становилось плохо, но она, вместо обращения к специалистам, отлеживалась и вновь возвращалась к работе.
После улучшения самочувствия певица вернулась в Киев. В столице Украины у нее есть частный дом с внушительной прилегающей территорией. Большую часть времени она проводит там, наслаждаясь чистым воздухом и общением с родными.
Работать София соглашается, но далеко не всегда. Многочисленные предложения выступить на сцене в Москве она отклонила. Ротару не хочет подвергать здоровье риску. Ради одного появления в российской столице ей придется перенести сразу четыре воздушных рейса. Для нее это слишком большая нагрузка.
Кроме этого, София Михайловна увеличила гонорар. Теперь организаторам и заказчикам придется заплатить 100 тысяч долларов за готовую программу выступления. Интересно, что спрос на певицу не упал. В течение октября она отработала три корпоратива в Казахстане. В эту страну София отправляется охотнее, так как из Киева в Астану идут прямые рейсы.
Краткая информация о Софии Ротару
Имя: София Ротару
Отчество: Михайловна
День рождения: 07.08.1947
Возраст: 71 год
Место рождения: с. Маршинцы, Украина
Рост: 170 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица, актриса
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Как вы считаете, Ротару правильно поступает? 3
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Лидия Николаевна / 16.11.18 14:15Ей бы вообще отказаться по хорошему счету. Как бы прекрасно для своих лет она не выглядела, но здоровье то не железное и жизнь одна. Пусть теперь дети и внуки ее обеспечивают.
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Kill Bill / 16.11.18 14:06Интересно как. Она мне нравится, и людям тоже, раз такие цены их не смущают.