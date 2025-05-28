Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу

Настя Ивлеева и Филипп Бегак официально узаконили свои отношения еще в декабре прошлого года, расписавшись в Мурманске. Однако свадебное торжество пара решила устроить лишь спустя несколько месяцев – в мае, в максимально закрытом и камерном формате. Об этом стало известно в личном блоге знаменитости, где она впервые поделилась фрагментами момента.

Церемония прошла без лишнего шума и суеты – событие оказалось максимально личным, не рассчитанным на публичное обсуждение или эффектный пиар. Пара постаралась сделать этот день исключительно своим, вдали от вспышек камер и лишнего внимания, что стало редким исключением для мира шоу-бизнеса.





На видео, опубликованном в соцсетях Ивлеевой, можно разглядеть элементы оформления и часть подола ее свадебного наряда. А на фотографиях, опубликованных Настей, – элегантная, будто из прошлого века, невеста в кружевной фате и лаконичном платье, а рядом – жених в классическом белом пиджаке.

"Торжество, которое часто используется многими людьми как средство привлечения внимания и самый банальный пиар-инструмент, у Насти и Филиппа – праздник для самих себя", – отмечается в телеграм-канале "Настежь", который был представлен на днях блогершей как ее личный медиапроект.

Поклонники Насти Ивлеевой бурно отреагировали на скромное, но трогательное торжество. " Боже, как красиво", "Будьте счастливы!", "Стиль! Поздравляю", "Бесконечного счастья , любви и тепла вашей семье", "Мы ждем твоего возвращения", "Очень красивая пара", – пишут фанаты.