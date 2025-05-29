Под прикрытием: факты о солнцезащитных средствах, которые помогут сделать выбор

Выбор солнцезащитного средства зависит от множества факторов. В первую очередь, важно учитывать тип и потребности кожи, во вторую – ожидаемую продолжительность пребывания под солнцем и уровень активности солнечных лучей, в третью – совместимость санскрина с вашим уходом и макияжем. Солнцезащита должна быть не просто этапом, а персональной стратегией, учитывающей все особенности образа жизни и вашей кожи. Клео.ру поговорил с Екатериной Анчиковой, врачом-косметологом, дерматовенерологом для d’Alba, и узнал интересные факты про защиту от солнца, которые помогут выбрать подходящие средства.





1. Санскрины не только защищают от излучения, но и заботятся о коже.

Потенциал современных солнцезащитных средств для лица намного шире, чем защита от вредного излучения. Но чтобы получить от крема максимум, нужно выбирать его, исходя из типа кожи и ее актуальных потребностей.

При склонности к обезвоженности и сухости ищите солнцезащитные кремы с гиалуроновой кислотой, церамидами или натуральными маслами в составе. Эти компоненты одновременно питают кожу и удерживают влагу.

Такой крем есть в коллекции d'Alba – это солнцезащитная эссенция Super Moisture Essence Sun Cream SPF50+ PA++++. Несмотря на легкую текстуру, это средство интенсивно увлажняет, слегка успокаивает кожу и даже может использоваться вместо дневного уходового крема, тем самым сокращая бьюти-рутину: все это благодаря насыщенному составу с гидрализованной гиалуроновой кислотой, экстрактами зеленого чая, центеллы азиатской, ромашки, розмарина и других трав, которые питают и восстанавливают кожу.

2. Солнцезащитный крем может быть базой под макияж.

Если вы привыкли пользоваться декоративной косметикой и ежедневно наносить тональные средства, выбирайте санскрины с невесомой текстурой: в качестве базы под макияж идеально подходит ультралегкий солнцезащитный крем-эссенция Waterfull Essence Sun Сream SPF50+ PA++++ от d'Alba. Благодаря формуле с экстрактами белого трюфеля и центеллы азиатской, а также с витамином Е и ниацинамидом, он глубоко увлажняет кожу и быстро впитывается, позволяя сразу приступать к макияжу.





3. Обновление – залог успеха.

Даже если утром вы нанесли плотный слой санскрина, в течение дня нужно будет обязательно освежить защиту. Обновлять SPF на пляже нужно каждые 2 часа. В городе – каждые 3–4.





4. Минеральные санскрины – находка для чувствительной кожи.

Для чувствительной кожи ключевое правило – минимум раздражителей. Выбирайте санскрины с минеральными фильтрами (оксид цинка, диоксид титана), которые создают физический барьер на коже. Избегайте средств со спиртом и отдушками – они могут спровоцировать покраснения.





5. При склонности к гиперпигментации важен специальный солнцезащитный уход.

Солнцезащитные средства с высокой степенью SPF надежно защищают от появления пигментных пятен. Однако современные технологии позволили добавить в средства от солнца дополнительные ингредиенты для осветления имеющихся неровностей тона и профилактики возникновения новой пигментации. Такие средства часто маркируются как "tone-up" – они сочетают солнцезащиту с коррекцией тона.

Если вас не устраивает цвет лица и хочется добавить коже естественного сияния, стоит сделать выбор в пользу солнцезащитного крема c осветляющим эффектом d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream (Pink) SPF 50+ PA++++.





Помимо комплекса физических и химических фильтров нового поколения, он содержит гидролизованную гиалуроновую кислоту, экстракт цветов и плодов персика, пантенол, гидролат дамасской розы, которые смягчают и увлажняют кожу, устраняют мелкие морщины. А деликатный розовый оттенок с шиммером выравнивает и осветляет тон, придавая естественное сияние коже.

В этой серии также есть фиолетовый солнцезащитный крем для осветления тона d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cream (Purple) SPF 50+ PA++++: помимо защиты от ультрафиолета, он нейтрализует желтизну и делает цвет лица здоровым и сияющим за счет деликатного фиолетового оттенка.





Недавно в коллекции d'Alba для преображения тона кожи появилось еще одно средство с гидролатом листьев чайного дерева – успокаивающий солнцезащитный крем с эффектом коррекции тона Clean Tea Tree Liposome Tone-up Sun Cream (Green) SPF 50+ PA++++. Он не только оберегает от вредного излучения, но и нейтрализует покраснения, успокаивает кожу и содержит липосомы для глубокого проникновения полезных ингредиентов.





6. Качество защиты зависит от времени нанесения санскрина.

Кремы с физическими фильтрами начинают действовать сразу после нанесения (не нужно ждать 20 минут), так как мгновенно создают физический барьер, отражающий УФ-лучи. Средства с химическими фильтрами наносят за двадцать минут до выхода на солнце – этого времени достаточно, чтобы активировать защиту.





7. Солнцезащитный стик не заменяет крем, а дополняет его.

Солнцезащитный стик – удобный формат для точечной защиты и обновления SPF в течение дня. Он идеально подходит для зон с повышенной уязвимостью, например, для области вокруг глаз или для зон, где концентрируются пигментные пятна.

Важно понимать, что стик – это скорее походный вариант, для базовой защиты утром лучше наносить классический крем или флюид – они обеспечивают более надежную и равномерную защиту.





8. Стиком можно пользоваться поверх макияжа.

Если нужно обновить SPF поверх макияжа, легкими движениями нанесите его на Т-зону, не размазывая тональную основу. Отдельное внимание уделяйте местам, склонным к пигментации: в этих областях наносите стик плотнее и растушевывайте по минимуму.

Например, солнцезащитный стик d'Alba Air Fit Fresh Sun Stick SPF 50+ PA++++ обеспечивает защиту от UVA и UVB-лучей. Средство содержит березовый сок и экстракты итальянского белого трюфеля и полыни, обладающие успокаивающими свойствами, помогает регулировать выработку себума, интенсивно питает кожу и оставляет полуматовый финиш.

9. Кушон с SPF – альтернатива защитному стику.

В весенне-летний период защита от солнца важна в течение всего дня, поэтому важно не только подобрать солнцезащитный крем, но и выбрать компактное средство для сумочки, которое не займет много места и будет комфортным для использования в офисе и на прогулке.





Идеальный выбор для использования вне дома – солнцезащитный кушон с высоким фактором защиты d'Alba Waterfull Fresh Sun Cushion SPF 50+ PA++++. Он помогает освежить защиту, успокаивает, увлажняет кожу за счет антиоксидантной формулы с гиалуроновой кислотой, экстрактом чайного дерева, витамином Е, экстрактами центеллы азиатской и итальянского белого трюфеля.





Для тех, кто любит корректировать цвет лица, есть солнцезащитный кушон для осветления тона d'Alba Waterfull Tone-Up Sun Cushion SPF 50+ PA++++ с экстрактом итальянского белого трюфеля, гиалуроновой кислотой и экстрактом персика. Кушон интенсивно увлажняет, питает и улучшает тон кожи за счет своего натурального бежевого оттенка.

Главное правило: не заменяйте основной санскрин многофункциональными продуктами – их роль вспомогательная.

10. Солнцезащитные средства не забивают поры, если их правильно смывать.

Некоторые люди избегают использования санскринов, потому что считают, что такие средства мешают коже дышать и провоцируют акне. Но это в корне неверно. Современные средства не нарушают клеточное дыхание – даже несмотря на то, что они образуют на коже пленку из комбинации химических и физических фильтров, необходимую для защиты от солнца.





Солнцезащитные средства требуют тщательного снятия с кожи: сначала умойтесь с гидрофильным маслом или бальзамом, затем пенкой, чтобы удалить все остатки.

И помните: солнцезащита – это база, которая сочетает уход и защиту. Регулярное использование и правильный выбор SPF помогут сохранить кожу здоровой, без пигментации и преждевременных морщин.

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