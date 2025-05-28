Виктория Боня призналась, что хочет родить еще двоих детей

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Телезвезда осознала свое желание во время восхождения на Эверест.

Телеведущая и блогер Виктория Боня в мае покорила вершину Эвереста, преодолев серьезные физические испытания и доказав себе, что способна справиться с любыми трудностями. Путь к цели был непростым: нехватка кислорода, бессонные ночи, судороги и изнурительная усталость – все это сопровождало звезду до самой вершины, высотой 8848 метров. Однако преодоление этой горы стало для Виктории не только физическим достижением, но и личным перерождением.

На фоне этого подвига Боня сделала неожиданное заявление в личном блоге: она намерена снова стать мамой. По словам Виктории, именно в момент максимального напряжения, стоя у "крыши мира", она осознала свое желание родить еще двоих детей – сына и дочь. В соцсетях она отметила, что теперь будет активно двигаться к реализации этой цели, несмотря на то, что официально ни с кем не состоит в отношениях.

Публикация Виктории Бони в Telegram.

У звезды уже есть 13-летняя дочь Анджелина от бизнесмена Алекса Смерфита, с которым сохранила уважительное общение ради общего ребенка. После долгой разлуки мать и дочь наконец встретились, и Виктория Боня поделилась, насколько девочка повзрослела – за полтора месяца она заметно изменилась и почти догнала маму в росте.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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