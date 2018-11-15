Гайдулян назвал себя двуличным человеком
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Андрей Гайдулян признался поклонникам в том, что он - двуличный человек. Свой пост-откровение актер разместил на страничке в социальной сети Инстаграм. Но, у многих возникли сомнения в искренности этого заявления.
Еще совсем недавно актер, не стесняясь, "проезжался" по своей коллеге с телеканала ТНТ Ольге Бузовой. Мужчина пренебрежительно отзывался о ее работе с Джереми Миксом, заявив, что ради славы она даже готова пойти на сотрудничество с преступником. Тогда поющая ведущая не стала как-либо комментировать слова Гайдуляна, не желая, по всей видимости, провоцировать очередной конфликт. Не лез на рожон и Андрей. Хотя его поклонники понимали, что об Ольге он невысокого мнения.
И вдруг, неожиданная новость! Непримиримые оппоненты сделали совместное фото, на котором запечатлены полуобнявшись. Именно под ним-то и разместил актер свой душещипательный монолог: "Я не знаю что делать... Мне иногда кажется, что я не двуличный, а триличный человек!" - начал Андрей. Далее, он сам себе припомнил, как "писал поклёпы на Олечку", строил ей козни, плел интриги за ее спиной и каверзничал. "Я так устал",- гласило продолжение, - "Если бы я мог, я бы сам от себя отписался!". А в завершении мужчина намекнул, что возможно посетит большой сольный концерт певицы, который состоится в Москве 18 ноября.
Естественно, многие поклонники Гайдуляна оценили его иронию и от души посмеялись над тем, как актер называет себя в этом посте. Но, нашлись и те, кому в принципе не пришлось по душе его фото с Бузовой. Некоторые даже решили отписаться от Андрея, а кто-то заявил, что распевая дифирамбы Ольге, он уронил свое лицо.
Не остались в стороне и преданны фанаты поющей ведущей. Они очень обрадовались, что у их любимицы стало на одного знаменитого поклонника больше.
Краткая информация об Андрее Гайдуляне
Имя: Андрей Гайдулян
Отчество: Сергеевич
День рождения: 12.04.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: Кишинев, Молдова
Рост: 162 см
Вес: 73 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актер театра и кино
Фотографии
Фотографии
А Вы верите в искренность всего сказанного Андреем? 3
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Никита / 15.11.18 20:26Клоун. Смешон что в жизни, что на экране ( не смешной, а именно смешон!). Буза в разы популярнее его. А кому же не хочется халявной славы за чужой счет?! Вот он и постит с ней фоточки, а под ними же высмеивает ее. Он не двуличный, он другое слово, не сюда такое нельзя.
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Зюзя / 15.11.18 20:19А по-моему это чистой воды лицемерие и ничего смешного или остроумного здесь нет. В очередной раз состроил из себя дурочка какого-то и радуется. А если так призадуматься, то что же всем всем этом хорошего? Он сделал с Бузовой фото, выставил у себя в ИГ, словил на этом хайп, но опять же почему--то все выглядит так, будто он просто посмеялся над ней. Я не фанатка Ольги, но в этой ситуации дурачком выглядит именно Гайдулян.
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Маринка / 15.11.18 20:08Почитала, посмеялась))) Ловко он ее, местами даже через чур. Но меня удивляет другое, насколько Гайдулян на экране (в той же СашеТане) и в жизни разный человек. И правда двуличный. ))