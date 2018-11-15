Гайдулян назвал себя двуличным человеком

Андрей Гайдулян признался поклонникам в том, что он - двуличный человек. Свой пост-откровение актер разместил на страничке в социальной сети Инстаграм. Но, у многих возникли сомнения в искренности этого заявления.

Еще совсем недавно актер, не стесняясь, "проезжался" по своей коллеге с телеканала ТНТ Ольге Бузовой. Мужчина пренебрежительно отзывался о ее работе с Джереми Миксом, заявив, что ради славы она даже готова пойти на сотрудничество с преступником. Тогда поющая ведущая не стала как-либо комментировать слова Гайдуляна, не желая, по всей видимости, провоцировать очередной конфликт. Не лез на рожон и Андрей. Хотя его поклонники понимали, что об Ольге он невысокого мнения.

И вдруг, неожиданная новость! Непримиримые оппоненты сделали совместное фото, на котором запечатлены полуобнявшись. Именно под ним-то и разместил актер свой душещипательный монолог: "Я не знаю что делать... Мне иногда кажется, что я не двуличный, а триличный человек!" - начал Андрей. Далее, он сам себе припомнил, как "писал поклёпы на Олечку", строил ей козни, плел интриги за ее спиной и каверзничал. "Я так устал",- гласило продолжение, - "Если бы я мог, я бы сам от себя отписался!". А в завершении мужчина намекнул, что возможно посетит большой сольный концерт певицы, который состоится в Москве 18 ноября.

Естественно, многие поклонники Гайдуляна оценили его иронию и от души посмеялись над тем, как актер называет себя в этом посте. Но, нашлись и те, кому в принципе не пришлось по душе его фото с Бузовой. Некоторые даже решили отписаться от Андрея, а кто-то заявил, что распевая дифирамбы Ольге, он уронил свое лицо.

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Не остались в стороне и преданны фанаты поющей ведущей. Они очень обрадовались, что у их любимицы стало на одного знаменитого поклонника больше.