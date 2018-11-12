Лживые обвинения довели Ковальчук
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О том, что в его семье не все так идеально, как кажется на первый взгляд, Алексей Чумаков рассказал сам. В студии федерального канала певец признался, что его жена регулярно получает сообщения о том, что он ей изменяет.
Недоброжелатели рассказывают, что у них есть компромат на Алексея. Чаще всего они ссылаются на некие фото и видео интимного характера, где Алексей запечатлен с другими женщинами. Нередко звонят и дамы, которые представляются его любовницами. По словам Алексея, чаще всего подобную информацию Юлия просто игнорирует.
Впрочем, был случай, который едва не привел к серьезному скандалу. Незнакомец, набравший Юлию, сообщил ей, что у него имеются скрины с обнаженным Алексеем и неизвестной девушкой. По словам звонившего, измена, запечатленная на видео, произошла в Сочи, буквально несколько дней назад.
Юлия впервые поверила озвученному, так как Алексей действительно только что вернулся из Сочи. Чумаков рассказал, что жена после этого звонка сильно разнервничалась и налетела на него с обвинениями. Он постарался ее успокоить и сразу набрал звонившего.
Услышав вопросы певца, недоброжелатель тут же бросил трубку. Позже, к большому удивлению Чумакова, неизвестный набрал его сам и рассказал, что он действительно подготовил скрины видео и фотографии. Смонтированы они настолько искусно, что и сам Алексей вряд ли смог бы не признать себя. Нежелание обманывать пару и дальше звонивший объяснил удивившим его достойным поведением артиста, который отреагировал сразу, но без скандала. Еще позже выяснилось, что это был не просто «вежливый шантажист», а пранкеры, решившие проверить, насколько прочны семейные узы пары.
Краткая информация об Алексее Чумакове
Имя: Алексей Чумаков
Отчество: Георгиевич
День рождения: 12.03.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Самарканд, Узбекская ССР
Рост: 192 см
Вес: 90 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певец, музыкант
Фотографии
Фотографии
А вы верите подобным компроматам? 3
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Марьиванна / 12.11.18 14:14Скучно я живу! И слава Богу! Мне такого г… не присылают.
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host / 12.11.18 14:07Фото Чумакова во всех ракурсах есть в свободном доступе в Сети. С ними любой умелец, что хочешь состряпает.
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Лилианна / 12.11.18 14:01Сочувствую я женам таких мужиков. Он на виду, дамочек ненормальных целая куча, а если у вас в отношениях немного холодком повеяло, все – пиши пропало. Любую чушь за правду принимать будешь.