Лживые обвинения довели Ковальчук

О том, что в его семье не все так идеально, как кажется на первый взгляд, Алексей Чумаков рассказал сам. В студии федерального канала певец признался, что его жена регулярно получает сообщения о том, что он ей изменяет.

Недоброжелатели рассказывают, что у них есть компромат на Алексея. Чаще всего они ссылаются на некие фото и видео интимного характера, где Алексей запечатлен с другими женщинами. Нередко звонят и дамы, которые представляются его любовницами. По словам Алексея, чаще всего подобную информацию Юлия просто игнорирует.

Впрочем, был случай, который едва не привел к серьезному скандалу. Незнакомец, набравший Юлию, сообщил ей, что у него имеются скрины с обнаженным Алексеем и неизвестной девушкой. По словам звонившего, измена, запечатленная на видео, произошла в Сочи, буквально несколько дней назад.

Юлия впервые поверила озвученному, так как Алексей действительно только что вернулся из Сочи. Чумаков рассказал, что жена после этого звонка сильно разнервничалась и налетела на него с обвинениями. Он постарался ее успокоить и сразу набрал звонившего.

Услышав вопросы певца, недоброжелатель тут же бросил трубку. Позже, к большому удивлению Чумакова, неизвестный набрал его сам и рассказал, что он действительно подготовил скрины видео и фотографии. Смонтированы они настолько искусно, что и сам Алексей вряд ли смог бы не признать себя. Нежелание обманывать пару и дальше звонивший объяснил удивившим его достойным поведением артиста, который отреагировал сразу, но без скандала. Еще позже выяснилось, что это был не просто «вежливый шантажист», а пранкеры, решившие проверить, насколько прочны семейные узы пары.