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Эмбер Херд - о спорте и красной помаде


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Актриса провела много времени в тренажерном зале, готовясь к съемкам нового фильма про Аквамена. В интервью для декабрьского выпуска журнала SHAPE актриса рассказывает, что в обычное время, когда ей не нужно готовиться к роли, она предпочитает быть более расслабленной и естественной.

«Когда я не готовлюсь к съемкам, у меня больше свободы, и я органично сочетаю физические упражнения со всем остальным в моей жизни, - говорит она. - Таким образом мне удается получать удовольствие, и я не чувствую гнета обязательств».

Актриса рассказала, что больше всего она любит бегать, так как для нее это является хорошим способом снятия стресса. И отказаться от него она не может, где бы ни оказалась. «Я люблю бегать, потому что это снимает стресс, очищает разум и делает меня более сосредоточенной, - признается она. - Вдобавок ко всему, я могу делать это где угодно. Я много путешествую, и для меня важно всегда делать что-либо, что позволит мне сохранить здоровье и хорошо себя чувствовать».

Эмбер не новичок в деле тяжелых тренировок, но при этом считает важным не зацикливаться на конкретных целях и не считать себя неудачником, если их не удается достичь. «Если вы не получаете от этого удовольствия, тогда нет необходимости в соблюдении особых диет или в изматывании себя упражнениями, - отмечает актриса. - Не нужно просто так делать все то, что делают актеры для того, чтобы прийти к определенному внешнему виду».

Эмбер также коснулась и темы макияжа. Она призналась, что далеко не всегда наносит его. «Я не всегда прибегаю к полноценному макияжу, но очень люблю его, - заметила она. - Но есть одна вещь, без которой я не могу жить - красная помада. Нет ничего более преображающего».

Краткая информация об Эмбере Херд

Имя: Эмбер Херд

День рождения: 22.04.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Остин, Техас, США

Рост: 173 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актриса, модель

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0 Не нравится 0 Нравится 09.11.2018 Теги: Эмбер Херд

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