Адриана Лима прощается с «крыльями»

Ветеран и ангел Victoria’s Secret Адриана Лима попрощалась со своими крыльями. После двадцати лет работы с брендом и 18 проведенных для него показов бразильская звезда объявила о своем уходе.

Супермодель, которой исполнилось 37 лет, рассказала о своем решении в Insta. Сейчас она готовится к своему заключительному появлению на шоу Victoria’s Secret, также модель выложила ролик, составленный из самых ярких моментов ее прежних крылатых появлений на подиуме.

«Дорогая Victoria. Спасибо за то, что показала мне мир, поделилась своими секретами, и, что важнее всего, за то, что дала мне крылья и научила меня летать», - написала Адриана.

Адриана участвовала в бесчисленных рекламных кампаниях Victoria’s Secret и признана одной из лучших моделей бренда. Другие модели из числа «ангелов» даже называли ее «ангелом-хранителем».

«Я думаю, этот год будет пиком моей карьеры, - сказала Лима изданию PEOPLE. - Это будет мое восемнадцатое шоу, и я взволнована так же, как в первый раз. Мне всегда нравится быть на подиуме, особенно на шоу Victoria’s Secret. Это то, что я люблю больше всего».

Она добавила, что в ближайшее время займется новыми проектами, в том числе различными женскими движениями. «Я намерена поддерживать различные проекты, которые помогают женщинам по всему миру, - сказала она. - Таким будет мое будущее. Но в этом году я просто счастлива быть частью Victoria’s Secret. Вам непременно понравится шоу. Для меня оно будет совершенно особенным. В этом году у нас будет 60 девушек со всего мира, представляющих разные страны. У нас 8 музыкантов, семь различных сегментов шоу. Я очень хочу увидеть Риту Ору - я большая ее поклонница. Она великолепный музыкант и очень красивый и добрый человек».