Любовница Кончаловского: «Я знала о жене»
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Андрей Кончаловский – мужчина любвеобильный. Об этом говорят пять его жен и наличие любовниц, от которых своего семейного статуса он не скрывал. Одну из знаковых историй в судьбе Андрея рассказала в эфире федерального телеканала бывшая любовница режиссера Ирина Бразговка.
Актриса призналась, что роман с уже знаменитым Кончаловским случился, когда она была совсем юной. Никаких надежд на продолжение отношений ей он не давал. Более того, 20-летняя девушка знала, что у него есть жена. Наличие супруги в тот период никаких особых эмоций у Ирины не вызывало. Она признается, что не видела в этих отношениях ничего порочного и предосудительного.
После отъезда Кончаловского из страны с ужасом для себя актриса обнаружила, что беременна. У нее появлялись мысли об аборте, но, хорошо подумав, юная девушка приняла решение рожать. Дочь Ирины и Андрея появилась в год, когда он официально развелся с третьей женой Вивиан. Ирина не стала предпринимать попытки, чтобы сблизиться с ним. Более того, она решила молчать о появлении у режиссера внебрачного ребенка.
Годы материнства не всегда были радостными. Девочка серьезно болела. Лечение требовало финансовых средств и немалого терпения. Даже в этот период она не стала обращаться к Андрею за помощью. Тогда ее поддерживал еще один женатый мужчина, которому актриса также родила дочь. Отношения ее с новым мужчиной не сложились. Женщина осталась одна с двумя девочками на руках. Когда старшей Даше подошло время поступать в институт, объявился Кончаловский. О дочери ему рассказал знакомый Ирины, проявивший сочувствие к актрисе.
Андрей принял девочку и стал оказывать материальную помощь сразу двум дочерям Иры. За это она ему до сих пор очень благодарна.
Даша сейчас прекрасно общается с отцом, хотя раньше встречи с Кончаловским вызывали у нее чувство неловкости. С Юлией Высоцкой и Ирина, и ее дочь Даша прекрасно ладят.
Краткая информация об Андрее Кончаловском
Имя: Андрей Кончаловский
Отчество: Сергеевич
День рождения: 20.08.1937
Возраст: 81 год
Место рождения: г. Москва
Рост: 183 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: российский кинорежиссер
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Как вы оцениваете поступок Ирины? 4
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Альбина Марковна / 08.11.18 12:58Несмотря на некрасивое начало, история, в итоге, оказалась чудной. Без грязи, упреков, алиментов и скандалов. Мудрая, раз так себя вела.
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диана / 08.11.18 12:36Вот это бабник!
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Samotnya / 08.11.18 12:35Такая женщина приятная. Не наглая. Зачем ей эти женатики сдались?