Любовница Кончаловского: «Я знала о жене»

Андрей Кончаловский – мужчина любвеобильный. Об этом говорят пять его жен и наличие любовниц, от которых своего семейного статуса он не скрывал. Одну из знаковых историй в судьбе Андрея рассказала в эфире федерального телеканала бывшая любовница режиссера Ирина Бразговка.

Актриса призналась, что роман с уже знаменитым Кончаловским случился, когда она была совсем юной. Никаких надежд на продолжение отношений ей он не давал. Более того, 20-летняя девушка знала, что у него есть жена. Наличие супруги в тот период никаких особых эмоций у Ирины не вызывало. Она признается, что не видела в этих отношениях ничего порочного и предосудительного.

После отъезда Кончаловского из страны с ужасом для себя актриса обнаружила, что беременна. У нее появлялись мысли об аборте, но, хорошо подумав, юная девушка приняла решение рожать. Дочь Ирины и Андрея появилась в год, когда он официально развелся с третьей женой Вивиан. Ирина не стала предпринимать попытки, чтобы сблизиться с ним. Более того, она решила молчать о появлении у режиссера внебрачного ребенка.

Годы материнства не всегда были радостными. Девочка серьезно болела. Лечение требовало финансовых средств и немалого терпения. Даже в этот период она не стала обращаться к Андрею за помощью. Тогда ее поддерживал еще один женатый мужчина, которому актриса также родила дочь. Отношения ее с новым мужчиной не сложились. Женщина осталась одна с двумя девочками на руках. Когда старшей Даше подошло время поступать в институт, объявился Кончаловский. О дочери ему рассказал знакомый Ирины, проявивший сочувствие к актрисе.

Андрей принял девочку и стал оказывать материальную помощь сразу двум дочерям Иры. За это она ему до сих пор очень благодарна.

Даша сейчас прекрасно общается с отцом, хотя раньше встречи с Кончаловским вызывали у нее чувство неловкости. С Юлией Высоцкой и Ирина, и ее дочь Даша прекрасно ладят.