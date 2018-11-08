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Любовница Кончаловского: «Я знала о жене»


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Андрей Кончаловский – мужчина любвеобильный. Об этом говорят пять его жен и наличие любовниц, от которых своего семейного статуса он не скрывал. Одну из знаковых историй в судьбе Андрея рассказала в эфире федерального телеканала бывшая любовница режиссера Ирина Бразговка.

Актриса призналась, что роман с уже знаменитым Кончаловским случился, когда она была совсем юной. Никаких надежд на продолжение отношений ей он не давал. Более того, 20-летняя девушка знала, что у него есть жена. Наличие супруги в тот период никаких особых эмоций у Ирины не вызывало. Она признается, что не видела в этих отношениях ничего порочного и предосудительного.

После отъезда Кончаловского из страны с ужасом для себя актриса обнаружила, что беременна. У нее появлялись мысли об аборте, но, хорошо подумав, юная девушка приняла решение рожать. Дочь Ирины и Андрея появилась в год, когда он официально развелся с третьей женой Вивиан. Ирина не стала предпринимать попытки, чтобы сблизиться с ним. Более того, она решила молчать о появлении у режиссера внебрачного ребенка.

Годы материнства не всегда были радостными. Девочка серьезно болела. Лечение требовало финансовых средств и немалого терпения. Даже в этот период она не стала обращаться к Андрею за помощью. Тогда ее поддерживал еще один женатый мужчина, которому актриса также родила дочь. Отношения ее с новым мужчиной не сложились. Женщина осталась одна с двумя девочками на руках. Когда старшей Даше подошло время поступать в институт, объявился Кончаловский. О дочери ему рассказал знакомый Ирины, проявивший сочувствие к актрисе.

Андрей принял девочку и стал оказывать материальную помощь сразу двум дочерям Иры. За это она ему до сих пор очень благодарна.

Даша сейчас прекрасно общается с отцом, хотя раньше встречи с Кончаловским вызывали у нее чувство неловкости. С Юлией Высоцкой и Ирина, и ее дочь Даша прекрасно ладят. 

Краткая информация об Андрее Кончаловском

Имя: Андрей Кончаловский

Отчество: Сергеевич

День рождения: 20.08.1937

Возраст: 81 год

Место рождения: г. Москва

Рост: 183 см

Вес: 79 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: российский кинорежиссер

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6 Не нравится 0 Нравится 08.11.2018 Теги: андрей кончаловский

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