У Александра Кержакова отняли сына

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова вновь оказались в эпицентре скандала. На этот раз теперь уже бывшие супруги решают, с кем останется их единственный сын - Артемий. И вчера первое победное очко в этом противостоянии получила Милана.

Вчера в северной столице прошло слушание по делу бывшего игрока "Зенита" Александра Кержакова и его экс-жены Миланы Тюльпановой. Во время процесса футболист активно доказывал, что Артемий, который вот уже на протяжении полугода живет с ним, совершенно не интересует собственную мать. Оказывается, Милана не виделась с мальчиком долгих четыре месяца, находя нелепые предлоги, чтобы не приезжать. Более того, Александр объявил, что психика его бывшей супруги весьма нестабильна, особенно на фоне ее недавних проблем с наркотиками, поэтому Артемию может быть с ней просто не безопасно. Однако, адвокат Тюльпановой сумел опровергнуть последние обвинения и женщине присудили опеку над сыном на все время слушаний.

Надо сказать, что этот факт очень раздосадовал Александра и он поспешил поделиться своими эмоциями с подписчиками: "Что это было? Как такое возможно? Как они вообще себе это представляют? Приставы и органы опеки вырвут ребенка у меня из рук?! Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту "заботливую" маму, которая не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание. Чем руководствовался суд?!" - возмущался Кержаков. Далее, мужчина добавил, что считает всю эту ситуацию психологическим издевательством над Темой. А в конце и вовсе намекнул, что суд был не объективным, так как бывшая теща недавно поведала ему, чем закончится слушание.

Ответить на обвинения футболиста поспешил 13-ти летний Владислав Тюльпанов, брат Миланы. Молодой человек обвинил Кержакова в клевете и пригрозил жесткими ответными мерами.