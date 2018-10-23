Пьер Андюран: «Боня – нищая»

Миллиардер опроверг слова Виктории об оплате эскорт услуг. Рассказал он и об истинном финансовом положении девушки.

Пьер не стал молчать после слов Виктории о том, что он заплатил ей полмиллиона долларов за сопровождение на светских мероприятиях во время Каннского фестиваля. Андюран рассказал, что роман между ними действительно был. Предавать его огласке он, наоборот, не хотел. По словам мужчины, подобное внимание к его персоне не выгодно для бизнеса.

Андюран рассказал, что помогал Виктории материально. В самом начале отношений она жила на его вилле и после расставания на протяжении нескольких месяцев продолжала оставаться там, несмотря на просьбу покинуть дом. Позже она все-таки переехала вместе с дочерью в квартиру. Жилье он ей оплатил на год вперед.

Мужчина отметил, что 500 тысяч долларов, о которых говорит Виктория, он ей не платил. На мероприятия они ходили по просьбе девушки. Сама она средств к существованию практически не имеет. Также Пьер недоумевал, зачем Боня делает подобные заявления, ведь они не делают ей чести как женщине.

Основной причиной расставания Пьер назвал сущность Виктории. Когда он понял, что она насквозь фальшивый человек, ему стало неприятно. В таком контексте речи о продолжении отношений между ними идти не могло.