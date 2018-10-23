Пьер Андюран: «Боня – нищая»
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Миллиардер опроверг слова Виктории об оплате эскорт услуг. Рассказал он и об истинном финансовом положении девушки.
Пьер не стал молчать после слов Виктории о том, что он заплатил ей полмиллиона долларов за сопровождение на светских мероприятиях во время Каннского фестиваля. Андюран рассказал, что роман между ними действительно был. Предавать его огласке он, наоборот, не хотел. По словам мужчины, подобное внимание к его персоне не выгодно для бизнеса.
Андюран рассказал, что помогал Виктории материально. В самом начале отношений она жила на его вилле и после расставания на протяжении нескольких месяцев продолжала оставаться там, несмотря на просьбу покинуть дом. Позже она все-таки переехала вместе с дочерью в квартиру. Жилье он ей оплатил на год вперед.
Мужчина отметил, что 500 тысяч долларов, о которых говорит Виктория, он ей не платил. На мероприятия они ходили по просьбе девушки. Сама она средств к существованию практически не имеет. Также Пьер недоумевал, зачем Боня делает подобные заявления, ведь они не делают ей чести как женщине.
Основной причиной расставания Пьер назвал сущность Виктории. Когда он понял, что она насквозь фальшивый человек, ему стало неприятно. В таком контексте речи о продолжении отношений между ними идти не могло.
Краткая информация о Виктории Боне
Имя: Виктория Боня
Отчество: Анатольевна
День рождения: 27.11.1979
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, кто из них говорит правду? 6
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Быть собой / 23.10.18 11:39До чего же неприятный у нее смех. Какое высшее общество? Там не ржут аки-конь.
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Milaya / 23.10.18 11:30То, что нищая и все ее «Манаки» - пыль в глаза, давно всем известно. Но и Пьер в этом свете не мужик, а такая же фальшивя Бонита.
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Хей / 23.10.18 11:24Странно, на странице Бони вообще тишина.
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Lina_Li / 23.10.18 11:18Ага, популярность бизнесу мешает, но я как бизнесмен-миллионер пойду на поводу у этой фальшивой тетки… Ну и она со своими полумиллионами загнула, конечно.
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Марьиванна / 23.10.18 11:13Как жаль, что приходится читать про этих 2 бесполезных дегенератов.
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Маричка / 23.10.18 11:06Оба врут. Сошлись бы. Они подходят друг другу.