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Андрей Гайдулян оказался неверным мужем


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В конце прошлого года известный актер Андрей Гайдулян удивил своих поклонников новостью о предстоящем разводе с супругой Дианой Очиловой. Незадолго до этого пара вместе пережила тяжелую жизненную ситуацию, связанную с внезапной болезнью Андрея. К счастью, все закончилось хорошо, но сохранить любовь, в этой казалось бы крепкой семье, не удалось.

Почти год Диана Очилова держала паузу, предоставляя возможность рассказывать о разрыве своему бывшему мужу. Но на ток-шоу "Звезды сошлись", что прошел в эти выходные на одном из центральных каналов, девушка, наконец, решила поведать зрителям и свою правду.

Так, из ее откровения выяснилось, что инициатором развода стал именно Андрей, хотя в интервью, что он раздавал направо и налево, мужчина уверял, будто расставание случилось по их с Дианой совместному решению. Устав читать повсюду эту ложь, Очилова со слезами на глазах призналась, что у Андрея, когда он был еще с ней в браке, случился роман на стороне.

А узнала Диана о нем совершенно случайно, ведь на тот момент супруги находились в крупной ссоре и жили в разных странах.  Каким-то чудесным образом на глаза Очиловой попалось нежное послание, которое ее супруг отправил девушке по имени Александра.  Поначалу она не придала этому значения. А некоторое время спустя узнала, что муж вместе с любовницей летал в Кишинев, где снимал номер в гостинице и заказывал шампанское в постель. На следующий день после этого Андрей просто позвонил и без лишних объяснений сказал: «Диан, ну, ты понимаешь, мы разводимся".

Это заявление стало для Дианы шоком, ведь она до последнего надеялась пережить кризис и сохранить семью. Но появление в жизни Андрея Александры Велескевич навсегда разрушило все надежды Очиловой на дальнейшую счастливую семейную жизнь с актером.

Краткая информация об Андрее Гайдуляне

Имя: Андрей Гайдулян

Отчество: Сергеевич

День рождения: 12.04.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: Кишинев, Молдова

Рост: 162 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер театра и кино

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0 Не нравится 0 Нравится 22.10.2018 Теги: Андрей Гайдулян

Что Вы думаете о таком поступке Андрея? 2  

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  • Сакура / 22.10.18 18:01
    -
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    Не красиво, Андрей, ой как некрасиво. Сначала разводиться надо, а потом шуры-муры с другой начинать крутить.
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  • Rem / 22.10.18 17:57
    -
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    Как говорится, в тихом омуте... С виду Андрей, конечно, лапочка такой, домашний, а на самом деле типичный кабель. У моей подруги ситуация похожая была в прошлом году. Вроде жила с мужем-тихоней, все было нормально, дом-работа-дом, а потом бах, и выясняется, что у него уже полгода как любовница на 7 лет моложе! А с виду вот ничего особенного, мужик как мужик, с пивным животом и залысиной. Подруга в итоге развелась, а этот к молоденькой ушел. До сих пор живут. Вот и здесь тоже самое.
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