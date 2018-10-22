Андрей Гайдулян оказался неверным мужем
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В конце прошлого года известный актер Андрей Гайдулян удивил своих поклонников новостью о предстоящем разводе с супругой Дианой Очиловой. Незадолго до этого пара вместе пережила тяжелую жизненную ситуацию, связанную с внезапной болезнью Андрея. К счастью, все закончилось хорошо, но сохранить любовь, в этой казалось бы крепкой семье, не удалось.
Почти год Диана Очилова держала паузу, предоставляя возможность рассказывать о разрыве своему бывшему мужу. Но на ток-шоу "Звезды сошлись", что прошел в эти выходные на одном из центральных каналов, девушка, наконец, решила поведать зрителям и свою правду.
Так, из ее откровения выяснилось, что инициатором развода стал именно Андрей, хотя в интервью, что он раздавал направо и налево, мужчина уверял, будто расставание случилось по их с Дианой совместному решению. Устав читать повсюду эту ложь, Очилова со слезами на глазах призналась, что у Андрея, когда он был еще с ней в браке, случился роман на стороне.
А узнала Диана о нем совершенно случайно, ведь на тот момент супруги находились в крупной ссоре и жили в разных странах. Каким-то чудесным образом на глаза Очиловой попалось нежное послание, которое ее супруг отправил девушке по имени Александра. Поначалу она не придала этому значения. А некоторое время спустя узнала, что муж вместе с любовницей летал в Кишинев, где снимал номер в гостинице и заказывал шампанское в постель. На следующий день после этого Андрей просто позвонил и без лишних объяснений сказал: «Диан, ну, ты понимаешь, мы разводимся".
Это заявление стало для Дианы шоком, ведь она до последнего надеялась пережить кризис и сохранить семью. Но появление в жизни Андрея Александры Велескевич навсегда разрушило все надежды Очиловой на дальнейшую счастливую семейную жизнь с актером.
Краткая информация об Андрее Гайдуляне
Имя: Андрей Гайдулян
Отчество: Сергеевич
День рождения: 12.04.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: Кишинев, Молдова
Рост: 162 см
Вес: 73 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актер театра и кино
Фотографии
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Что Вы думаете о таком поступке Андрея? 2
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Сакура / 22.10.18 18:01Не красиво, Андрей, ой как некрасиво. Сначала разводиться надо, а потом шуры-муры с другой начинать крутить.
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Rem / 22.10.18 17:57Как говорится, в тихом омуте... С виду Андрей, конечно, лапочка такой, домашний, а на самом деле типичный кабель. У моей подруги ситуация похожая была в прошлом году. Вроде жила с мужем-тихоней, все было нормально, дом-работа-дом, а потом бах, и выясняется, что у него уже полгода как любовница на 7 лет моложе! А с виду вот ничего особенного, мужик как мужик, с пивным животом и залысиной. Подруга в итоге развелась, а этот к молоденькой ушел. До сих пор живут. Вот и здесь тоже самое.