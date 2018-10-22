Анита Цой попала в реанимацию

Гастрольный тур Аниты Цой, с которым она вот уже несколько месяцев ездит по городам России, внезапно прервался из-за резкого ухудшения состояния здоровья певицы.

Все произошло после концерта в Краснодарском крае, когда Аните Сергеевне внезапно стало плохо. У нее начались сильнейшие боли в области поясницы, из-за которых команда артистки приняла решение вызвать для нее "скорую помощь".

Певицу экстренно госпитализировали. Причина: обострение желчнокаменной болезни. Уже с борта вертолета, который доставил Аниту в Краснодар, она обратилась к своим подписчикам через Stories в Instagram. Женщина с сожалением и болью в голосе сообщила, что попала в больницу, а также извинялась за перенос концертов в Уфе, Набережных Челнах, Самаре и Казани.

Некоторое время о состоянии певицы ничего не было известно, но ближе к вечеру ее концертный директор Дмитрий Бушуев сообщил, что они вылетели в Москву вместе с бригадой врачей. И есть опасения, что Аните Цой вновь понадобится операция.

Напомним, что в начале октября артистка уже была экстренно прооперирована. Ей не давал покоя камень в желчном пузыре, размер которого достигал семи миллиметров. Тогда медики приняли решение незамедлительно удалить его. Операция прошла успешно, но Аните Сергеевне строго-настрого было запрещено выступать. Из-за этого под угрозой оказался запланированный концерт в Ташкенте. К сожалению, к рекомендациям врачей певица не прислушалась и, превозмогая боль, отправилась на мероприятие. Возможно, именно это и послужило причиной ухудшения состояния ее здоровья сегодня.