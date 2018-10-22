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Анита Цой попала в реанимацию


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Гастрольный  тур Аниты Цой, с которым она вот уже несколько месяцев ездит по городам России, внезапно прервался из-за резкого ухудшения состояния здоровья певицы.

Все произошло после концерта в Краснодарском крае, когда Аните Сергеевне внезапно стало плохо. У нее начались сильнейшие боли в области поясницы, из-за которых команда артистки приняла решение вызвать для нее "скорую помощь".

Певицу экстренно госпитализировали. Причина: обострение желчнокаменной болезни. Уже с борта вертолета, который доставил Аниту в Краснодар, она обратилась к своим подписчикам через Stories в Instagram. Женщина с сожалением и болью в голосе сообщила, что попала в больницу, а также извинялась за перенос концертов в Уфе, Набережных Челнах, Самаре и Казани.

Некоторое время о состоянии певицы ничего не было известно, но ближе к вечеру ее концертный директор Дмитрий Бушуев сообщил, что они вылетели в Москву вместе с бригадой врачей. И есть опасения, что Аните Цой вновь понадобится операция.

Напомним, что в начале октября артистка уже была экстренно прооперирована. Ей не давал покоя камень в желчном пузыре, размер которого достигал семи миллиметров.  Тогда медики приняли решение незамедлительно удалить его. Операция прошла успешно, но Аните Сергеевне строго-настрого  было запрещено выступать. Из-за этого под угрозой оказался запланированный концерт в Ташкенте. К сожалению, к рекомендациям врачей певица не прислушалась и, превозмогая боль, отправилась на мероприятие. Возможно, именно это и послужило причиной ухудшения состояния ее здоровья сегодня.

Краткая информация об Аните Цой

Имя: Анита Цой

Отчество: Сергеевна

День рождения: 07.02.1971

Возраст: 47 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 157 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певица

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4 Не нравится 2 Нравится 22.10.2018 Теги: Анита Цой

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  • Лучик / 22.10.18 01:05
    -
    2
    +
    Да, Анита Сергеевна, выздоравливайте и берегите себя! Вам еще после первой операции стоило бы поостеречься и прервать тур, чтобы окончательно вылечиться. С такими диагнозами не шутят. А если уж началась острая боль - это вообще повод бить тревогу. Так что, на будущее: лучше думайте о себе, а не о концертах. Ведь те зрители, кто покупает на них билет, любят вас и обязательно все поймут.
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  • Лариса / 22.10.18 01:00
    -
    2
    +
    Очень жаль, что так получилось. Хорошая певица, мне очень ее песни нравятся. Желаю Аните скорейшего выздоровления. И не стоит пренебрегать советами врачей, ведь концерт действительно можно и перенести, а здоровье одно и его не купишь.
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