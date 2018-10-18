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Дэвид Бекхэм: «Брак это тяжелая работа»


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Дэвид Бекхэм рассказал о тяготах семейной жизни. В интервью для австралийского шоу The Sunday Project бывший футболист, который этим летом отпраздновал с женой, Викторией Бекхэм, 19-летие совместной жизни, признался в том, что брак требует тяжелой работы.

В июле 1999 года звездная пара сыграла свадьбу в одном из замков Ирландии. «Быть супругами в течение такого долгого времени - это всегда тяжелая работа, - признается Дэвид. - Со временем все становится очень запутанным и сложным».

Дэвид также упомянул и своих детей, 19-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 7-летнюю Харпер. «Иногда есть то, что кажется малозначительным, но имеет огромную важность, и я понял это с моими детьми», - сказал он, добавив, что им приходится постоянно защищать своих детей от внимания со стороны СМИ.

Виктория же недавно рассказала британскому Vogue, что просто игнорирует все слухи, касающиеся ее брака. «Люди постоянно начинают домысливать разное о нашем продолжающемся двадцать лет браке, - сказала она. - Дэвид и я научились игнорировать все эти глупости и жить, как будто их не существует. К сожалению, эти слухи влияют на близких нам людей, и это просто несправедливо».

Виктория также добавила, что они с мужем понимают, что вместе они всегда сильнее, чем по отдельности. «Никто из нас не достиг бы того, что у нас есть сейчас, если бы мы не встретились и не прожили вместе все эти годы, - говорит она. - Все дело в семье. Мы намного сильнее, все шестеро из нас, чем если бы мы были по одиночке. Мы уважаем семейные связи, и это ключ ко всему».

Краткая информация о Дэвиде Бекхэме

Имя: Дэвид Бекхэм

День рождения: 02.05.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 185 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: футболист, полузащитник

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0 Не нравится 0 Нравится 18.10.2018 Теги: дэвид бекхэм

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