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Толстая Седокова будет голодать


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Певица перестала считать себя пышной и аппетитной. Она поняла, что слишком растолстела.

По признанию самой Анны, она позволила себе сильно расслабиться в плане рациона. В последнее время она активно увлекалась пельменями, пастой и булками. Именно они привели к появлению лишних килограммов, в которых певицу неоднократно упрекали хейтеры, а также модные блогеры.

Долгое время певица убеждала себя, что выглядит прекрасно, и пышные формы ей к лицу, но стоило Седоковой встать на весы и увидеть реальную цифру, как она пришла в ужас.

Анна призналась, что всегда держала в голове планку с максимально допустимым для нее весом. Ее нынешний результат превысил эту отметку ровно на 6 килограммов.

Увидев страшную для себя цифру, Седокова решила сесть на диету и начать с голодания. От еды она планирует отказаться ровно на сутки. При этом Анна рассказывает, что уже давно не пьет кофе с сахаром, но от хлебо-булочных изделий отказаться ей будет крайне сложно.

Седокова отметила, что со спортом она не расстается. В силу профессии ей приходится проводить много времени в танцевальной студии и спортивном зале, но очевидно любовь к булкам оказалась сильнее самоотдачи на занятиях. 

Краткая информация об Анне Седоковой

Имя: Анна Седокова

Отчество: Владимировна

День рождения: 16.12.1982

Возраст: 35 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 170 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса, ведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 16.10.2018 Теги: анна седокова

Как выдумаете, Анне удастся похудеть? 5  

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