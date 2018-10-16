Толстая Седокова будет голодать
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Певица перестала считать себя пышной и аппетитной. Она поняла, что слишком растолстела.
По признанию самой Анны, она позволила себе сильно расслабиться в плане рациона. В последнее время она активно увлекалась пельменями, пастой и булками. Именно они привели к появлению лишних килограммов, в которых певицу неоднократно упрекали хейтеры, а также модные блогеры.
Долгое время певица убеждала себя, что выглядит прекрасно, и пышные формы ей к лицу, но стоило Седоковой встать на весы и увидеть реальную цифру, как она пришла в ужас.
Анна призналась, что всегда держала в голове планку с максимально допустимым для нее весом. Ее нынешний результат превысил эту отметку ровно на 6 килограммов.
Увидев страшную для себя цифру, Седокова решила сесть на диету и начать с голодания. От еды она планирует отказаться ровно на сутки. При этом Анна рассказывает, что уже давно не пьет кофе с сахаром, но от хлебо-булочных изделий отказаться ей будет крайне сложно.
Седокова отметила, что со спортом она не расстается. В силу профессии ей приходится проводить много времени в танцевальной студии и спортивном зале, но очевидно любовь к булкам оказалась сильнее самоотдачи на занятиях.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 35 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
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Как выдумаете, Анне удастся похудеть? 5
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Мадам Крюшон / 16.10.18 13:50Мне тоже кажется, что все инстадивы нереально оторваны от реальности, в которой они далеко не такие как на картинке. А люди-то видят.
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ЛизOK / 16.10.18 13:44На ней уже давно концертные костюмы трещат и выглядит она не очень. Ей бы в зеркало смотреться своими глазами, а не через проги смартфона.
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Скептик / 16.10.18 13:35С помощью голодовки? Ну, да! Прямо ждем слез про еще +2 на весах.