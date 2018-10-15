Уилл Смит: «Я чувствовал себя жалким»

Настало время для Уилла Смита сесть за красный стол, и он не намерен что-либо скрывать. Актер, которому исполнилось 50 лет, стал гостем популярного шоу его жены, Джады Пинкетт-Смит, которое она ведет на Facebook Watch и которое называется Red Table Talk («Разговор за красным столом»). Также в шоу участвовали дочь пары, семнадцатилетняя Уиллоу, и его мачеха Эдриэнн Бенфилд-Джонс.

Смит поведал о тех временах, когда он не мог сделать их брак счастливым. «Был такой период, когда она просыпалась и начинала плакать. И так продолжалось 45 дней, я считал, - рассказывает он. - Это было худшее время в нашем браке. Я чувствовал себя жалким и беспомощным».

Ролики Red Table Talk стали успехом сразу же, как только первый из них появился ранее в этом году, и были номинированы на награду People’s Choice Award в категории дневное разговорное шоу. Во время этих шоу Джада несколько раз откровенничала о разных событиях в ее жизни. Также Джада рассказывала о том, что начала встречаться со Смитом еще до того, как он развелся со своей первой женой, и поведала о имевшихся у нее проблемах с выпадением волос.

Новые ролики Red Table Talk появятся на Facebook Watch 22 октября. В очередных сериях героями будут Уилл Смит, Эллен Помпео, Лиа Ремини. Джада намерена обратиться к таким темам, как расовые вопросы, душевное здоровье, прощение, развод, домашнее насилие.

Напомним, что во втором эпизоде ток-шоу дочь Уиллоу рассказала о том, как тяжело ей было психологически после выпуска ее первого сингла в 2010: «Это было после Whip My Hair, и я тогда просто остановилась, прекратила заниматься на уроках пения, и меня беспокоили вопросы о том, кто я есть и есть ли у меня назначение, могу ли я сделать что-то большее?».