Дочь Робби Уильямса спасет принцессу

За день до королевской свадьбы (второй в этом году!) стали известны подробности о грядущем празднике и особенностях свадебной вечеринки. И поклонники королевской семьи были удивлены, узнав, что 6-летняя дочь Робби Уильямса (Robbie Williams) и Айды Филд (Ayda Field), Теодора (Тедди), будет одной из шести подружек невесты - принцессы Евгении.

Удивляться особо нечему, ведь принцесса Евгения и ее жених Джек Бруксбэнк уже несколько лет являются друзьями Робби и его супруги, с тех пор, как они были представлены друг другу матерью Евгении Сарой Фергюсон.

Как пишет издание Hello!, Тедди тщательно оберегают родители от социальных сетей, и пятничная свадьба будет едва ли не первой возможностью для фотографов запечатлеть старшего ребенка знаменитой пары.

Тедди появится вместе с принцессой Шарлоттой, сестрами Саванной и Айлой Филлипс, Мией Тиндалл и Мод Виндзор. В то же время Луи Живанши, 6-летний сын Зои и Оливера Де Живанши, составит компанию пятилетнему Джорджу в качестве спутника жениха.

Другие потомки королевы, 14-летняя леди Луиза Виндзор и 10-летний Северн, будут присутствовать как специальные помощники.

В течение многих лет Евгения и Робби являются близкими друзьями. Принцесса даже говорила, что поп-певец стал для нее «братом, которого у нее никогда не было». Принцесса Евгения и ее сестра принцесса Беатрис были приглашены на посвященную «Евровидению» вечеринку, которую Робби устроил в доме своей семьи в Уилтшире в 2011 году. Утверждается также, что Сара Фергюсон нередко, находясь в Лос-Анджелесе, проводила время совместно с Робби и Айдой.