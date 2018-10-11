Дочь Робби Уильямса спасет принцессу
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За день до королевской свадьбы (второй в этом году!) стали известны подробности о грядущем празднике и особенностях свадебной вечеринки. И поклонники королевской семьи были удивлены, узнав, что 6-летняя дочь Робби Уильямса (Robbie Williams) и Айды Филд (Ayda Field), Теодора (Тедди), будет одной из шести подружек невесты - принцессы Евгении.
Удивляться особо нечему, ведь принцесса Евгения и ее жених Джек Бруксбэнк уже несколько лет являются друзьями Робби и его супруги, с тех пор, как они были представлены друг другу матерью Евгении Сарой Фергюсон.
Как пишет издание Hello!, Тедди тщательно оберегают родители от социальных сетей, и пятничная свадьба будет едва ли не первой возможностью для фотографов запечатлеть старшего ребенка знаменитой пары.
Тедди появится вместе с принцессой Шарлоттой, сестрами Саванной и Айлой Филлипс, Мией Тиндалл и Мод Виндзор. В то же время Луи Живанши, 6-летний сын Зои и Оливера Де Живанши, составит компанию пятилетнему Джорджу в качестве спутника жениха.
Другие потомки королевы, 14-летняя леди Луиза Виндзор и 10-летний Северн, будут присутствовать как специальные помощники.
В течение многих лет Евгения и Робби являются близкими друзьями. Принцесса даже говорила, что поп-певец стал для нее «братом, которого у нее никогда не было». Принцесса Евгения и ее сестра принцесса Беатрис были приглашены на посвященную «Евровидению» вечеринку, которую Робби устроил в доме своей семьи в Уилтшире в 2011 году. Утверждается также, что Сара Фергюсон нередко, находясь в Лос-Анджелесе, проводила время совместно с Робби и Айдой.
Краткая информация о Робби Уильямс
Имя: Робби Уильямс
День рождения: 13.02.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Сток-он-Трент, Великобритания
Рост: 180 см
Вес: 83 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певец, актер, композитор
Фотографии
Фотографии
А вы будете наблюдать за свадьбой? 5
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Кира / 12.10.18 14:36Они счастливчики, что записались в друзья к королевской паре) И в свадьбе похоже помогать будет немало таких звездных детишек.
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Стефани / 12.10.18 14:33Робби и Айда тоже красивая пара) Меня они не устают восхищать тем, как смогли удержать и сохранить друг друга, несмотря на то, что столько раз их дорожки расходились, они ссорились, а потом вновь сходились, вот это настоящая любовь. А теперь у них еще и ребеночек маленький снова появился, это новый этап в жизни.
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Марта / 12.10.18 14:31Очень рада за принцессу Евгению, надеюсь, что у них будет долгий и счастливый брак.
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Лика / 12.10.18 14:29А интересно было бы посмотреть на их дочку, я ее не видела. Да и впечатление какой для ребенка присутствовать на королевской свадьбе. Хорошо, когда у тебя такие друзья))
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Софи / 12.10.18 04:27Эти свадебные церемонии королевских пар уже стали меня утомлять, ну сколько можно делать целое представление из этого, меня тошнит от этого лицемерия.