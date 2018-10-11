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Дочь Робби Уильямса спасет принцессу


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За день до королевской свадьбы (второй в этом году!) стали известны подробности о грядущем празднике и особенностях свадебной вечеринки. И поклонники королевской семьи были удивлены, узнав, что 6-летняя дочь Робби Уильямса (Robbie Williams) и Айды Филд (Ayda Field), Теодора (Тедди), будет одной из шести подружек невесты - принцессы Евгении.

Удивляться особо нечему, ведь принцесса Евгения и ее жених Джек Бруксбэнк уже несколько лет являются друзьями Робби и его супруги, с тех пор, как они были представлены друг другу матерью Евгении Сарой Фергюсон.

Как пишет издание Hello!, Тедди тщательно оберегают родители от социальных сетей, и пятничная свадьба будет едва ли не первой возможностью для фотографов запечатлеть старшего ребенка знаменитой пары.

Тедди появится вместе с принцессой Шарлоттой, сестрами Саванной и Айлой Филлипс, Мией Тиндалл и Мод Виндзор. В то же время Луи Живанши, 6-летний сын Зои и Оливера Де Живанши, составит компанию пятилетнему Джорджу в качестве спутника жениха.

Другие потомки королевы, 14-летняя леди Луиза Виндзор и 10-летний Северн, будут присутствовать как специальные помощники.

В течение многих лет Евгения и Робби являются близкими друзьями. Принцесса даже говорила, что поп-певец стал для нее «братом, которого у нее никогда не было». Принцесса Евгения и ее сестра принцесса Беатрис были приглашены на посвященную «Евровидению» вечеринку, которую Робби устроил в доме своей семьи в Уилтшире в 2011 году. Утверждается также, что Сара Фергюсон нередко, находясь в Лос-Анджелесе, проводила время совместно с Робби и Айдой.

Краткая информация о Робби Уильямс

Имя: Робби Уильямс

День рождения: 13.02.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Сток-он-Трент, Великобритания

Рост: 180 см

Вес: 83 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певец, актер, композитор

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0 Не нравится 0 Нравится 11.10.2018 Теги: Робби Уильямс

А вы будете наблюдать за свадьбой? 5  

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  • Кира / 12.10.18 14:36
    -
    0
    +
    Они счастливчики, что записались в друзья к королевской паре) И в свадьбе похоже помогать будет немало таких звездных детишек.
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  • Стефани / 12.10.18 14:33
    -
    0
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    Робби и Айда тоже красивая пара) Меня они не устают восхищать тем, как смогли удержать и сохранить друг друга, несмотря на то, что столько раз их дорожки расходились, они ссорились, а потом вновь сходились, вот это настоящая любовь. А теперь у них еще и ребеночек маленький снова появился, это новый этап в жизни.
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  • Марта / 12.10.18 14:31
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    Очень рада за принцессу Евгению, надеюсь, что у них будет долгий и счастливый брак.
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  • Лика / 12.10.18 14:29
    -
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    А интересно было бы посмотреть на их дочку, я ее не видела. Да и впечатление какой для ребенка присутствовать на королевской свадьбе. Хорошо, когда у тебя такие друзья))
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  • Софи / 12.10.18 04:27
    -
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    Эти свадебные церемонии королевских пар уже стали меня утомлять, ну сколько можно делать целое представление из этого, меня тошнит от этого лицемерия.
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