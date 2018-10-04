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Райан Гослинг обманул детей


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Дочери Райана Гослинга (Ryan Gosling) думают, что работа отца заключается в путешествии в другие миры. Девочки, увидев папу на съемочной площадке новой картины «Человек на Луне», решили, что он астронавт.

Две дочери Райана от Евы Мендес - двухлетняя Амада Ли и четырехлетняя Эсмеральда Амада - решили, что их отец стал астронавтом, после того как увидели его снимающимся в фильме «Человек на Луне». В этой ленте он играет Нила Армстронга, первого человека, ступившего на поверхность Луны.

«Они приехали на съемочную площадку, - рассказал актер на шоу Джимми Киммела. - И это было в тот день, когда мы снимали сцену запуска. Я был в скафандре, и мы играли подготовку к старту. Теперь мои девочки думают, что я астронавт. На другой день старшая сказала мне, показывая на Луну: "это там ты работаешь, да ведь?"».

Киммел, который также является отцом, дал Райану совет. «Всегда ври своим детям, - сказал он. - Это всегда прокатывает».

В сентябре Мендес уже говорила Entertainment Tonight о заблуждении своих дочерей. «Им это понравилось. Они думают, что их папочка - астронавт, - сказала она. - Мы до сих пор не разубедили их».

Ранее Гослинг в интервью изданию People говорил: «Я не знал, насколько хрупкими и порождающими клаустрофобию были эти капсулы. В наши дни у нас больше вычислительной мощности в смартфонах, чем у них было тогда на космических кораблях. Я не могу вообразить большей двойственности, чем интимность личной жизни Армстронга и бесконечный простор космоса».

На шоу Райан также признался, что не хочет ничего слышать о космических туалетах. Он посетовал, что они снимают фильм о первом путешествии на Луну, а людей больше интересует, как астронавты ходят в туалет.

Краткая информация о Райане Гослинг

Имя: Райан Гослинг

День рождения: 12.11.1980

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Лондон, Канада

Рост: 185 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актер, музыкант

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0 Не нравится 0 Нравится 04.10.2018 Теги: Райан Гослинг

Как вы считаете, можно ли обманывать детей? 3  

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  • Джен / 04.10.18 23:46
    -
    2
    +
    Да ничего страшного я не вижу, ну и пусть они пофантазируют на тему, кто их папа, в детском возрасте все мы были фантазерами, криминального ничего в этом не вижу. А Райан хороший отец, берет их на съемки, вовлекает в свой мир.
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  • Света / 04.10.18 23:44
    -
    -1
    +
    Мне кажется, обманывать в любом возрасте нельзя, с детьми надо разговаривать как со взрослыми, они все понимают, а если отношения начинать со лжи, то потом так и пойдет, ложь на ложь будет наслаиваться, да и дети потом родителям врать начнут.
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  • Софи / 04.10.18 23:42
    -
    2
    +
    Это не ложь, просто маленькие дети еще не совсем адекватно понимают реальность, для них то, что папа астронавт - вполне реально, вопрос в другом: нужно ли их переубеждать? Подрастут, сами все поймут, а сейчас им приятнее такая реальность.
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