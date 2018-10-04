Райан Гослинг обманул детей

Дочери Райана Гослинга (Ryan Gosling) думают, что работа отца заключается в путешествии в другие миры. Девочки, увидев папу на съемочной площадке новой картины «Человек на Луне», решили, что он астронавт.

Две дочери Райана от Евы Мендес - двухлетняя Амада Ли и четырехлетняя Эсмеральда Амада - решили, что их отец стал астронавтом, после того как увидели его снимающимся в фильме «Человек на Луне». В этой ленте он играет Нила Армстронга, первого человека, ступившего на поверхность Луны.

«Они приехали на съемочную площадку, - рассказал актер на шоу Джимми Киммела. - И это было в тот день, когда мы снимали сцену запуска. Я был в скафандре, и мы играли подготовку к старту. Теперь мои девочки думают, что я астронавт. На другой день старшая сказала мне, показывая на Луну: "это там ты работаешь, да ведь?"».

Киммел, который также является отцом, дал Райану совет. «Всегда ври своим детям, - сказал он. - Это всегда прокатывает».

В сентябре Мендес уже говорила Entertainment Tonight о заблуждении своих дочерей. «Им это понравилось. Они думают, что их папочка - астронавт, - сказала она. - Мы до сих пор не разубедили их».

Ранее Гослинг в интервью изданию People говорил: «Я не знал, насколько хрупкими и порождающими клаустрофобию были эти капсулы. В наши дни у нас больше вычислительной мощности в смартфонах, чем у них было тогда на космических кораблях. Я не могу вообразить большей двойственности, чем интимность личной жизни Армстронга и бесконечный простор космоса».

На шоу Райан также признался, что не хочет ничего слышать о космических туалетах. Он посетовал, что они снимают фильм о первом путешествии на Луну, а людей больше интересует, как астронавты ходят в туалет.