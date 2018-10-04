Штурм перешла все грани

Наталья привела на шоу молодого любовника и сына, в очередной раз продемонстрировав любовь к деньгам и грязной славе.

Певица появилась на ток-шоу «На самом деле». Гостями передачи стали: ее сын, молодой 20-летний любовник, а также бывшая девушка парня.

Как оказалось в ходе передачи, Наталья пустила к себе в дом юношу, приехавшего из другой области. Ради проживания с пожилой, но при этом обеспеченной жильем женщиной, он бросил свою девушку.

Помимо любовника в квартире проживал и сын Натальи. Даниил оказался немного старше отпрыска певицы, однако парни не поладили. Любовник вымогал у Арсения деньги и даже позволил себе поднять на него руку. Саму Штурм он использовал. Помимо бесплатного проживания Даниил брал у нее деньги и спускал их на развлечения.

Наталья не верила обвинениям в адрес молодого человека, однако полиграф подтвердил информацию.

Впрочем, в историю пользователи не поверили. Они уже давно убеждены, что шоу является постановкой, которая за счет описанного в сценарии «грязного белья» поднимает себе рейтинги. Недоумевают зрители по другому поводу. Им непонятно, зачем Наталья привела на такой проект сына, которому теперь предстоит оправдываться перед ровесниками, и, возможно, стать изгоем в компании.