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Штурм перешла все грани


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Наталья привела на шоу молодого любовника и сына, в очередной раз продемонстрировав любовь к деньгам и грязной славе.

Певица появилась на ток-шоу «На самом деле». Гостями передачи стали: ее сын, молодой 20-летний любовник, а также бывшая девушка парня.

Как оказалось в ходе передачи, Наталья пустила к себе в дом юношу, приехавшего из другой области. Ради проживания с пожилой, но при этом обеспеченной жильем женщиной, он бросил свою девушку.

Помимо любовника в квартире проживал и сын Натальи. Даниил оказался немного старше отпрыска певицы, однако парни не поладили. Любовник вымогал у Арсения деньги и даже позволил себе поднять на него руку. Саму Штурм он использовал. Помимо бесплатного проживания Даниил брал у нее деньги и спускал их на развлечения.

Наталья не верила обвинениям в адрес молодого человека, однако полиграф подтвердил информацию.

Впрочем, в историю пользователи не поверили. Они уже давно убеждены, что шоу является постановкой, которая за счет описанного в сценарии «грязного белья» поднимает себе рейтинги. Недоумевают зрители по другому поводу. Им непонятно, зачем Наталья привела на такой проект сына, которому теперь предстоит оправдываться перед ровесниками, и, возможно, стать изгоем в компании. 

Краткая информация о Наталье Штурм

Имя: Наталья Штурм

Отчество: Юрьевна

День рождения: 28.06.1966

Возраст: 52 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 170 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица



0 Не нравится 0 Нравится 04.10.2018 Теги: Наталья Штурм

А вы бы смогли за деньги испортить свой имидж и репутацию родственников? 7  

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