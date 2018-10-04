Штурм перешла все грани
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Наталья привела на шоу молодого любовника и сына, в очередной раз продемонстрировав любовь к деньгам и грязной славе.
Певица появилась на ток-шоу «На самом деле». Гостями передачи стали: ее сын, молодой 20-летний любовник, а также бывшая девушка парня.
Как оказалось в ходе передачи, Наталья пустила к себе в дом юношу, приехавшего из другой области. Ради проживания с пожилой, но при этом обеспеченной жильем женщиной, он бросил свою девушку.
Помимо любовника в квартире проживал и сын Натальи. Даниил оказался немного старше отпрыска певицы, однако парни не поладили. Любовник вымогал у Арсения деньги и даже позволил себе поднять на него руку. Саму Штурм он использовал. Помимо бесплатного проживания Даниил брал у нее деньги и спускал их на развлечения.
Наталья не верила обвинениям в адрес молодого человека, однако полиграф подтвердил информацию.
Впрочем, в историю пользователи не поверили. Они уже давно убеждены, что шоу является постановкой, которая за счет описанного в сценарии «грязного белья» поднимает себе рейтинги. Недоумевают зрители по другому поводу. Им непонятно, зачем Наталья привела на такой проект сына, которому теперь предстоит оправдываться перед ровесниками, и, возможно, стать изгоем в компании.
Краткая информация о Наталье Штурм
Имя: Наталья Штурм
Отчество: Юрьевна
День рождения: 28.06.1966
Возраст: 52 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 170 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
А вы бы смогли за деньги испортить свой имидж и репутацию родственников? 7
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Нету ника / 04.10.18 15:17Смотря на все эти "безобразия", очевидно, что все это только из за денег. Выступлений нет, лихие 90-ые прошли, богатых мужей или любовников нет, приходится крутиться. На заметку 30-летним певичкам и актрискам: то, что вы сейчас зарабатываете, вкладывайте в квартиры, чтобы потом их сдавать (когда закончится ваша одна роль или уйдет успех 1 песни). Лучше получать деньги от аренды, чем вот так унижаться и выставлять себя на всю страну полной ду...
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Anon / 04.10.18 14:42Сейчас нет, не согласилась бы. Но если представить, что денег нет, а от них зависит жизнь близкого, пошла бы. Есть ситуации, в которых ценность чужой жизни дороже собственной репутации.
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Джус / 04.10.18 14:40Дна нет у дамочки.
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Ангел / 04.10.18 14:29Сколько лет ее сыну? Почему ее прав не лишат? У него же есть отец.
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Leto / 04.10.18 14:26Ну, если она за печку отдавалась, что уж тут говорить. Здесь даже поверю, что не постанова. А так оно и было.