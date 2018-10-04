Иглесиас: изменил прямо на сцене?
0 0
Жаркий и страстный поцелуй Энрике с поклонницей запечатлели зрители концерта в Киеве. Произошло это прямо на сцене. Артист, пребывая в эйфории от выступления, растрогался и поцеловал девушку, которая преподнесла ему небольшой символический подарок.
Поклонница, явно не ожидавшая такого проявления эмоций кумира, в самом начале растерялась, но после собралась и также горячо ответила на поцелуй, крепко обняв Иглесиаса. Зрители пришли в восторг от произошедшего. Подобного проявления любви к поклонникам не демонстрировал еще ни один исполнитель.
После того, как видео поцелуя было выложено в сеть, пользователям стало интересно, как отнесется к такому фривольному поведению мужа Анна Курникова? Девушка на данный момент находится в Испании. Она воспитывает двойняшек. Это родные дети Энрике.
Скорее всего, фанатам волноваться не о чем. Энрике неоднократно заявлял прессе, что любит Анну, и чувства к ней многократно усилились после рождения детей. Девушка стала ему по-настоящему близким и родным человеком. В отношениях пара находится с 2001 года. Сплетники уже не раз разводили их, однако влюбленные расходиться не собираются.
Краткая информация об Энрике Иглесиас
Имя: Энрике Иглесиас
День рождения: 08.05.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Мадрид, Испания
Рост: 180 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певец, продюсер
Фотографии
Фотографии
Как вы оцениваете поведение Энрике на концерте? 3
-
Story / 04.10.18 13:09Надо же ему как-то фанаток на концерты привлекать. Теперь еще активнее ходить станут. По принципу «А вдруг?».
-
Маша / 04.10.18 13:08Если бы он делал это за кулисами, можно было измену приписать, а так… Получилось, что получилось.
-
Кира / 04.10.18 13:00Горячий испанский мачо! Курникова точно в курсе!