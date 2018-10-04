 
 
 

 
 
На главную
 
 

Иглесиас: изменил прямо на сцене?


0 0

Жаркий и страстный поцелуй Энрике с поклонницей запечатлели зрители концерта в Киеве. Произошло это прямо на сцене. Артист, пребывая в эйфории от выступления, растрогался и поцеловал девушку, которая преподнесла ему небольшой символический подарок.

Поклонница, явно не ожидавшая такого проявления эмоций кумира, в самом начале растерялась, но после собралась и также горячо ответила на поцелуй, крепко обняв Иглесиаса. Зрители пришли в восторг от произошедшего. Подобного проявления любви к поклонникам не демонстрировал еще ни один исполнитель.

После того, как видео поцелуя было выложено в сеть, пользователям стало интересно, как отнесется к такому фривольному поведению мужа  Анна Курникова? Девушка на данный момент находится в Испании. Она воспитывает двойняшек. Это родные дети Энрике.

Скорее всего, фанатам волноваться не о чем. Энрике неоднократно заявлял прессе, что любит Анну, и чувства к ней многократно усилились после рождения детей. Девушка стала ему по-настоящему близким и родным человеком. В отношениях пара находится с 2001 года. Сплетники уже не раз разводили их, однако влюбленные расходиться не собираются. 

Краткая информация об Энрике Иглесиас

Имя: Энрике Иглесиас

День рождения: 08.05.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Мадрид, Испания

Рост: 180 см

Вес: 79 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певец, продюсер

Смотреть фотографии с Энрике Иглесиас

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 04.10.2018 Теги: Энрике Иглесиас

Как вы оцениваете поведение Энрике на концерте? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору