Иглесиас: изменил прямо на сцене?

Жаркий и страстный поцелуй Энрике с поклонницей запечатлели зрители концерта в Киеве. Произошло это прямо на сцене. Артист, пребывая в эйфории от выступления, растрогался и поцеловал девушку, которая преподнесла ему небольшой символический подарок.

Поклонница, явно не ожидавшая такого проявления эмоций кумира, в самом начале растерялась, но после собралась и также горячо ответила на поцелуй, крепко обняв Иглесиаса. Зрители пришли в восторг от произошедшего. Подобного проявления любви к поклонникам не демонстрировал еще ни один исполнитель.

После того, как видео поцелуя было выложено в сеть, пользователям стало интересно, как отнесется к такому фривольному поведению мужа Анна Курникова? Девушка на данный момент находится в Испании. Она воспитывает двойняшек. Это родные дети Энрике.

Скорее всего, фанатам волноваться не о чем. Энрике неоднократно заявлял прессе, что любит Анну, и чувства к ней многократно усилились после рождения детей. Девушка стала ему по-настоящему близким и родным человеком. В отношениях пара находится с 2001 года. Сплетники уже не раз разводили их, однако влюбленные расходиться не собираются.