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Китайской актрисе грозит тюрьма


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Фань Бинбин, одна из самых популярных китайских актрис, скрывается от публики уже многие месяцы. Свое молчание она нарушила только для того, чтобы ответить на обвинения в уклонении от налогов.

Налоговые службы Китая обвиняют Фань в том, что она и принадлежащие ей компании недоплатили 884 миллиона юаней, что эквивалентно 129 миллионам долларов. Фань лично задолжала 70 миллионов долларов налогов. Если актриса выплатит долг до определенного срока, то ей не будет предъявлено никаких обвинений. Один из служащих ее компании уже находится за решеткой.

Актриса выступила с заявлением в социальных сетях. «В последнее время я чувствую так много боли, постоянно думаю о том, что я есть и что я сделала. Мне очень стыдно, и я чувствую вину за то, что сделала, и приношу всем свои извинения, - написала она. - Я поняла, что как публичная личность я должна была в точности знать и исполнять закон, чтобы быть хорошим примером для общества и индустрии развлечений. Я не должна была потерять контроль из-за экономических выгод и позволить себе нарушить закон».

Актриса отметила, что она смогла уклониться от налогов благодаря особым лазейкам в контрактах и что она приняла все указанные ей суммы выплат. «Как актриса я горжусь тем, что могу представлять свою страну на мировом уровне, - добавила она. - Своим успехом я обязана своему народу и стране. Без поддержки государства и коммунистической партии, без любви моего народа я не стала бы тем, кем стала. Я подвела страну, которая вырастила меня, общество, доверявшее мне, и поклонников, которые любили меня. Я приношу свои искренние извинения и прошу всех о прощении».

Последний раз Фань видели на публике в мае, на Каннском кинофестиваля, где она представляла фильм «355», в котором снялась вместе с Джессикой Честейн, Пенелопой Крус и другими знаменитыми актрисами.


0 Не нравится 0 Нравится 03.10.2018 Теги: Фань Бинбин

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