Недолго вдова горевала

Спустя полгода после убийства Дениса Вороненкова Максакова тайно вышла замуж и отписала новому мужу квартиру. Теперь оперная дива судится с ним. Благоверный оказался не настолько честным и порядочным, как предполагала женщина. Он продал апартаменты в столице России.

Мария Максакова была сильно возмущена произошедшим. Ее представители подали исковое заявление на официального супруга Далхата Халаева, а также нового владельца апартаментов Мурата Мержоева.

Процесс осложняется тем, что сама Максакова на протяжении последних двух лет ни разу не приезжала в Россию, поскольку опасается преследований со стороны властей.

Интересно, что если бы не конфликт, возникший на материальной почве, о замужестве Марии никто бы так и не узнал. Для многих стало большим сюрпризом, что спустя всего полгода после убийства супруга, Мария не просто закрутила роман, но еще и успела официально выйти замуж.

Об избраннике и смене статуса она ни разу не говорила в интервью, выставляя себя жертвой обстоятельств и политики, которая до сих пор тоскует по убитому отцу ее третьего ребенка.

Официальный представитель Марии рассказал, что сейчас она нацелена решить все вопросы относительно недвижимости и восстановить справедливость. Факт нового и скоропалительного замужества остался без комментариев.

Отметим, что сразу после смерти опального депутата Вороненкова Мария уже успела схлестнуться в суде с родственниками благоверного за оставшееся у него имущество. Чем закончились разбирательства, обе стороны предпочли не разглашать.