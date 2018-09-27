 
 
 

 
 
На главную
 
 

Недолго вдова горевала


0 1

Спустя полгода после убийства Дениса Вороненкова Максакова тайно вышла замуж и отписала новому мужу квартиру. Теперь оперная дива судится с ним. Благоверный оказался не настолько честным и порядочным, как предполагала женщина. Он продал апартаменты в столице России.

Мария Максакова была сильно возмущена произошедшим. Ее представители подали исковое заявление на официального супруга Далхата Халаева, а также нового владельца апартаментов Мурата Мержоева.

Процесс осложняется тем, что сама Максакова на протяжении последних двух лет ни разу не приезжала в Россию, поскольку опасается преследований со стороны властей.

Интересно, что если бы не конфликт, возникший на материальной почве, о замужестве Марии никто бы так и не узнал. Для многих стало большим сюрпризом, что спустя всего полгода после убийства супруга, Мария не просто закрутила роман, но еще и успела официально выйти замуж.

Об избраннике и смене статуса она ни разу не говорила в интервью, выставляя себя жертвой обстоятельств и политики, которая до сих пор тоскует по убитому отцу ее третьего ребенка.

Официальный представитель Марии рассказал, что сейчас она нацелена решить все вопросы относительно недвижимости и восстановить справедливость. Факт нового и скоропалительного замужества остался без комментариев.

Отметим, что сразу после смерти опального депутата Вороненкова Мария уже успела схлестнуться в суде с родственниками благоверного за оставшееся у него имущество. Чем закончились разбирательства, обе стороны предпочли не разглашать. 

Краткая информация о Марии Максаковой

Имя: Мария Максакова

Отчество: Петровна

День рождения: 24.07.1977

Возраст: 41 год

Место рождения: Мюнхен, ФРГ

Рост: 173 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: оперная певица, политик

Смотреть фотографии с Марией Максаковой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 0 Нравится 27.09.2018 Теги: Мария Максакова

Изменилось ли ваше отношение к Марии после вскрывшегося факта? 5  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору