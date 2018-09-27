Недолго вдова горевала
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Спустя полгода после убийства Дениса Вороненкова Максакова тайно вышла замуж и отписала новому мужу квартиру. Теперь оперная дива судится с ним. Благоверный оказался не настолько честным и порядочным, как предполагала женщина. Он продал апартаменты в столице России.
Мария Максакова была сильно возмущена произошедшим. Ее представители подали исковое заявление на официального супруга Далхата Халаева, а также нового владельца апартаментов Мурата Мержоева.
Процесс осложняется тем, что сама Максакова на протяжении последних двух лет ни разу не приезжала в Россию, поскольку опасается преследований со стороны властей.
Интересно, что если бы не конфликт, возникший на материальной почве, о замужестве Марии никто бы так и не узнал. Для многих стало большим сюрпризом, что спустя всего полгода после убийства супруга, Мария не просто закрутила роман, но еще и успела официально выйти замуж.
Об избраннике и смене статуса она ни разу не говорила в интервью, выставляя себя жертвой обстоятельств и политики, которая до сих пор тоскует по убитому отцу ее третьего ребенка.
Официальный представитель Марии рассказал, что сейчас она нацелена решить все вопросы относительно недвижимости и восстановить справедливость. Факт нового и скоропалительного замужества остался без комментариев.
Отметим, что сразу после смерти опального депутата Вороненкова Мария уже успела схлестнуться в суде с родственниками благоверного за оставшееся у него имущество. Чем закончились разбирательства, обе стороны предпочли не разглашать.
Краткая информация о Марии Максаковой
Имя: Мария Максакова
Отчество: Петровна
День рождения: 24.07.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: Мюнхен, ФРГ
Рост: 173 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: оперная певица, политик
Фотографии
Фотографии
Изменилось ли ваше отношение к Марии после вскрывшегося факта? 5
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Pravo-na-Levo / 27.09.18 16:11Ох, и вдова...
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Кит / 27.09.18 16:10По любому фикция, просто квартиру продать решила.
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Стася / 27.09.18 16:07Первый муж, наверное, десять раз перекрестился, что такое «счастье» ушло.
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Татьяна / 27.09.18 16:06Насколько же она неприятная.
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Петр / 27.09.18 16:01Баба-дура. Она всегда ищет, где бы получше пристроиться.